Incertidumbre reina entre migrantes varados en frontera de Guatemala

Miles de personas que integran la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos se quedaron este lunes en la incertidumbre sobre su destino, después de que decidieran bajar al río Suchiate para pasar la frontera de Guatemala con México y fueran repelidos por las autoridades mexicanas.



Al menos dos terceras partes de los miles de migrantes intentaron por la fuerza ingresar a México, que decidió cerrar la frontera con el fin de impedir el libre tránsito de los centroamericanos, en su gran mayoría hondureños, que anhelan llegar a Estados Unidos para salir de la pobreza y la violencia que enfrentan en sus países.



Los migrantes fueron contenidos por la Guardia Nacional mexicana, que llegó a utilizar gas pimienta para dispersar a los más aguerridos, quienes llegaron incluso a aventar piedras a los agentes



Entre los migrantes hay quienes se cuestionan si seguir el camino, intentar ingresar a México uno a uno sin documentación, regresar a sus países de origen o solicitar registro ante las autoridades mexicanas, según constató Efe..



La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala observó la actividad durante el día sobre el puente Rodolfo Robles y debajo de este, en el río Suchiate, e informó que dio apoyo a un salvadoreño que deseó regresar a su país, acompañó a la Cruz Roja en la atención de un niño con discapacidad y verificó las acciones del Instituto Guatemalteco de Migración, quienes ofrecieron retorno asistido a quienes lo desearan.



Unos migrantes se quedaron frente a la playa que ve hacia México, otros se sentaron, tiraron mantas y se bañaron en el río.



Otros más decidieron regresar a la ciudad de Ayutla, contigua a la frontera Tecún Umán, a la espera de tomar una decisión, pues, como expresó un hombre hondureño "no hay nada qué negociar".



La representante del Instituto Nacional de Migración mexicano en el estado suroriental de Chiapas, Carmen Yadira, sostuvo que "las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual no es posible obsequiar positivamente su petición" de permitir el paso a la caravana en su traslado hacia Estados Unidos.



En un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Migración aclaró que "agentes federales de Migración trasladarán a las estaciones y estancias migratorias a toda persona extranjera que no acredite una condición de estancia regular",



El INM informó este fin de semana que han atendido a un total de 1.087 migrantes, de los que 663 fueron en esta zona fronteriza de Chiapas, y 424 en la localidad de El Ceibo, en Tabasco.



Sin embargo, el INM también indicó que en la mayoría de los casos se procederá al retorno asistido a sus países de origen cuando la situación "así lo amerite", una vez revisada su condición migratoria.



La caravana migrante salió de Honduras la semana pasada desde San Pedro Sula y de acuerdo a datos oficiales más de 4.000 hondureños cruzaron Guatemala para llegar a la frontera con México.