La polémica del pin parental abre una brecha en el Gobierno andaluz

Lo del pin parental no ha hecho más que empezar en Andalucía. Esta polémica ya ha abierto una brecha en el Gobierno debido a las posturas enfrentadas que tienen PP y Ciudadanos. Vox, mientras, ejerce presión y da por hecha la medida. La oposición no para de clamar.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha sido bastante tajante este lunes al asegurar que no hay ninguna voluntad de implantar el pin parental. Es más, ha recordado que los presupuestos de 2019 y de 202o no recogen nada de este asunto y ha adelantado que “desde este Gobierno no se va a dar ni un sólo paso atrás en derechos adquiridos a lo largo de toda esta democracia”.

Todavía más incisivo se ha mostrado el consejero de Educación, Javier Imbroda, y presumiblemente la persona que debería dar forma a la aplicación del pin parental. “No se tolerará ningún gesto, ningún atisbo, ni ninguna transmisión de desconfianza hacia nuestros docentes” y ha asegurado que esta polémica se debe a un “debate interesado”.

Incluso la portavoz de Igualdad, Rocío Ruiz, ha dicho que el pin parental que propone Vox “no tiene viabilidad legal y desde el punto de vista moral, tampoco”.

La postura del PP es la apuesta por la “libertad”, como dijo el presidente andaluz, Juanma Moreno. La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, ha manifestado que el pin parental debe ser objeto de diálogo por la “radicalización” de las medidas adoptadas por el presidente del Gobierno en España, Pedro Sánchez.

Desde el PP andaluz tiran la pelota a la Moncloa pero es visible que está presionado por lo que diga Vox, ya que sus apoyos son necesarios para la gobernabilidad de Andalucía. El portavoz de la formación de Santiago Abascal en Andalucía, Alejandro Hernández, ha insistido en que la Junta “se ha comprometido” a aplicar el pin parental en los centros educativos andaluces y que está obligada a realizar las modificaciones normativas “necesarias”. En caso de que el Gobierno andaluz dé marcha atrás, Vox ha dicho que “ya verá” las “repercusiones” que podría tener el Gobierno de PP y Cs.

Mientras tanto, la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha tildado este caso polémico como “veto parental” y desde Adelante Andalucía como “pin neandertal”.

En la tarde de este lunes, el consejero de Educación, Javier Imbroda, y el portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, han mantenido una reunión sobre asuntos de Educación. En ella se ha tocado el pin parental y ambas partes han abordado medidas para avanzar en la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos conforme a sus valores siempre dentro del marco normativo y del respeto a la autonomía.