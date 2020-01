Compra y ahorra, ¡es fácil!

¿Cómo comprar para no gastar todo su dinero en su cuenta? ¿Qué tenemos que cambiar ennuestros hábitos para eliminar productos innecesarios en el carrito? Cada uno de nosotros debe hacer compras, pero debemos hacerlo sabiamente para mantener bajo control nuestro presupuesto familiar.

Aquí hay 7 reglas que lo ayudarán a organizar mejor el presupuesto de su familia:

1. Lista de compras: antes de salir de casa, revisa cuidadosamente el contenido de todos los gabinetes, porque no es necesario duplicar cosas que no usaremos en poco tiempo. Crear una lista de los artículos más necesarios que te permitirá limitarse a los productos que están en ella, por lo que es menos probable que los productos que no están en ella vayan a la cesta.

2. Cesta pequeña: cuanto más pequeña sea la cesta que elija al comprar, mejor para ti. Si buscas un cochecito grande, más querrás tirarlo. Este es un mecanismo muy simple que puede abrumar fácilmente nuestra psique. Nadie quiere salir de la tienda con un cochecito vacío, porque ¿cómo se ve? ¿Un cochecito tan grande y unas compras tan pequeñas? Es mejor tomar uno pequeño que se pueda llenar con varias cosas, para no excederse en la cantidad de productos.

3. Come algo antes de irse. Ir de compras es un deporte agotador, durante y después del cual sentimos hambre. Para no pagar de más, vale la pena tomar un entremés en casa y no dejar más dinero en los restaurantes de los centros comerciales.

4. Evita los centros comerciales: este es uno de los lugares donde el concepto de tiempo deja de importar. ¿Te has dado cuenta de que no encontrarás un reloj en ninguna parte? Hay una razón, porque gracias a ella no sabrás cuánto tiempo ya ha pasado comprando, por lo que sin ninguna ansiedad examinarás la oferta de muchas tiendas en las que probablemente no habrías ingresado sabiendo que se acerca el momento del cierre.

5. PROMOCIÓN / REBAJAS: recuerda que al ver estas inscripciones, nuestro cerebro las lee como "esta es la única oportunidad, debe tenerla", aunque a menudo no es un negocio rentable. Piense si el artículo de descuento es necesariamente lo que necesitas.

6. Compras en línea: es simplemente más barato en línea. Esto se debe principalmente al hecho de que las tiendas en línea no tienen que pagar alquileres altos, que están vigentes en las galerías y centros comerciales populares, por lo que los precios son simplemente más bajos. No solo eso, las compras de comestibles en línea recientemente también son muy populares, por lo que nunca tendrás que traer paquetes pesados ​​de agua mineral nuevamente.

7. Usa cupones de descuento para tiendas en línea, porque gracias a ellos puedes reducir el precio de los productos de forma gratuita o reducir el costo de envío. La mayor oferta de cupones de descuento y promociones te puedes encontrar en https://buykers.com/es/tiendas.

Las formas podrían multiplicarse, pero es mejor confiar en su propia voluntad y firmeza. Si falla, siga los métodos anteriores. Todo lo que necesitas es un poco de abnegación, y existe la posibilidad de que, mientras compra, se protejas del impulso que lo inducirá a realizar compras innecesarias.