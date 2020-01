Dónde comprar un walkie-talkie

Un walkie talkie es un comunicador portátil que ofrece la posibilidad de comunicarse a distancia de forma sencilla y sin ningún coste. Como muchos otros inventos, los walkie talkies fueron diseñados para uso militar, adaptándose posteriormente tanto para uso profesional como para uso ocasional.

En la actualidad, existe una gran variedad de walkies, siendo importante tener en cuenta qué tipo de dispositivo necesitamos, dependiendo nuestra elección del uso que le vayamos a dar. Si precisas comprar un walkie talkie, en este artículo te ofrecemos una serie de consejos para acertar en vuestra compra, además de dónde poder comprarlos con garantía de acertar.

Usos y tipos de walkie talkies

Los walkies pueden emplearse para uso profesional o para usos ocasionales. En ambos casos, el uso de un walkie favorecerá un mejor seguimiento de las actividades profesionales realizadas del resto de trabajadores, por ejemplo, en obras de construcción, eventos y hostelería, entre otros. Por otra parte, en actividades lúdicas y deportivas también nos aportarán más seguridad gracias a las opciones de emergencia.

Otra opción que considerar es si deseamos hacernos con un walkie talkie analógico, uno digital, de más calidad de audio, o uno híbrido. Los primeros no suelen precisan de licencia o suscripción, mientras que los segundos no pierden señal pese a la distancia, contando con un buen alcance. Los híbridos ofrecen las prestaciones combinadas de ambos, esto es, la posibilidad de tener o no licencia y una calidad de audio excelente.

Consejos a la hora de comprar un walkie talkie

A la hora de adquirir un walkie talkie habrá que tener también en cuenta una serie de características básicas para que nos ofrezcan un servicio ajustado a nuestras necesidades.

Así, un walkie talkie ha de tener resistencia a las caídas y los golpes, con un tamaño idóneo para la actividad para la que lo utilicemos, además de contar con funciones como la llamada de emergencia o el escaneado de los canales que faciliten sintonizar las frecuencias.

Por último, también son importantes otros factores como el peso del dispositivo, si tiene pantalla o funciones tan útiles como la de manos libres.

Comprar online un walkie talkie

