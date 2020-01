Nuria López (CCOO-A) a Juanma Moreno: "El crédito se ha acabado"

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha advertido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "el crédito se ha acabado", advirtiendo que el "diálogo social permite la intervención pero la voluntad no se concreta" y es una "responsabilidad" del Gobierno andaluz, al que ha acusado, tras un año de mandato, de tomar "decisiones unilaterales, con dos presupuestos pero muy poca gestión" y de ofrecer "regales fiscales" a los que más tienen, escondiéndose en "auditoría externas" para plantear despidos y privatizaciones que el sindicato rechaza.

López ha ofrecido un balance del año de Gobierno del Ejecutivo de coalición de PP y Cs en Andalucía en la nueva sede de CCOO en Sevilla, que aglutina todos los servicios del sindicato a nivel regional y provincial, y en la que ha estado acompañado por el secretario de CCOO-Sevilla, Alfonso Vidán.

El balance que realiza CCOO del primer año de Gobierno de coalición entre PP y Cs ha sido “bastante preocupante”, con una tasa de paro cercana al 22%, más de 400.000 parados sin cobertura, un 37% de temporalidad y 13.400 despidos en la administración pública, además de un deterioro progresivo de los servicios públicos, mientras la patronal se ha vuelto “más cicatera y cortoplacista” sin aplicar las subidas salariales pactadas.

Para López, ha habido “dos presupuestos y muy poca gestión”, con muchos platós e inauguraciones, gobernando de una manera “unilateral e imperativa, sin transparencia y muy alejada del diálogo social si no quieren conflictividad”. “El crédito se ha acabado, el diálogo social permite la intervención pero la voluntad de Juanma Moreno nunca se concreta”, ha espetado Nuria López, que ha dejado claro que la “responsabilidad” es del Ejecutivo.

Ha sido especialmente crítica con el hecho de que el Gobierno andaluz ya contemple que se incurrirá en déficit, lo que a su juicio significa que lo presentaron “con deficiencias que ya conocían” y ha asegurado que no aceptarán “ni despidos ni privatizaciones en empresas que son rentables”, invitando al Ejecutivo andaluz a no “escudarse en auditorías externas” cuando lo que tiene que hacer es “ir al límite de su capacidad de ingresos y no hacer regalos fiscales a los que más tienen”.

Además ha sido muy crítica con el uso de la ley de contratación pública, especialmente con el consejero de Economía, al que ha acusado de “bordear la ley y utilizar subterfugios para la contratación pública con ofertas temerarias y dejando en el limbo a los trabajadores”. “La conoce muy bien, quizás por eso la bordea tan bien”.

Con respecto al nuevo Gobierno central, cuya constitución ha celebrado “por fin”, les ha urgido a concretar ya el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, en especial en aspectos como la derogación de la reforma laboral y la ley mordaza, el sistema de pensiones pero a través del Pacto de Toledo, y la subida salarial. “No es una hecatombe”, ha asegurado, apuntando que es necesario no sólo por justicia social sino también como un elemento para que la economía remonte.