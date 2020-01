Una neumonía que se contagia deja su sexta víctima en China

Con seis muertes registradas y al menos 12 de los 291 pacientes contagiados confirmados en estado crítico, China ha asegurado que el nuevo coronavirus causante de la ya conocida como "neumonía de Wuhan" se puede transmitir entre humanos.



La corroboración la ha hecho Zhong Nanshan, el líder del equipo de expertos de la Comisión Nacional de Sanidad de China, quien precisó que dos de los 14 casos confirmados en la provincia sureña de Cantón se produjeron de esa forma.



Hasta el momento, existían sospechas de esta posible transmisión por contacto humano, pero las hipótesis sobre el origen apuntaban a un mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan, en el centro-este del país, capital de la provincia de Hubei y de unos 11 millones de habitantes.



De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este lunes a través de su cuenta de Twitter que "lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus".



AUMENTO EN EL USO DE MASCARILLAS



De ahí que entre las medidas de prevención que tanto la OMS como la prensa local están divulgando en los últimos días destaquen el evitar el contacto con animales o usar protección para ello, además de la conveniencia de lavarse las manos, evitar mercados y aglomeraciones, y el uso de mascarillas.



En Pekín, de hecho, hoy se ven más mascarillas de las habituales por la calle, a pesar que no tratarse de un día especialmente contaminado para los estándares locales.



En dos de las tres tiendas de bienes de consumo básicos visitadas por Efe, las mascarillas se habían agotado, y en la otra tan solo quedaban tres paquetes de tres unidades cada uno.



En la red social Weibo, equivalente chino a Twitter, los temas que más interacciones registran siguen siendo, al igual que ayer, los relacionados con la neumonía de Wuhan y las medidas para prevenirla.



INCREMENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Así las cosas, y en vísperas del Año Nuevo chino -en el que decenas de millones de ciudadanos viajan a sus lugares de origen- el Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) ha puesto en marcha una serie de medidas, sobre todo dirigidas a los viajeros y a la ciudad que ha sido el epicentro del brote: Wuhan.



Allí se han designado una serie de hospitales y clínicas que tratarán específicamente a los pacientes con los síntomas de la enfermedad: fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para respirar).



Además, la ciudad cerrará los mercados sospechosos de tener relación con el brote, y se incrementará el control a los animales.



El Consejo de Estado también decidió que se someta a los pasajeros a un control de temperatura en los aeropuertos, puertos, estaciones de autobuses y de tren, una medida adoptada también por Hong Kong, que añadió la obligatoriedad de rellenar un formulario con información relativa a la salud del viajero.



Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de un temprano diagnóstico y aislamiento médico para evitar contagios y dar un tratamiento adecuado.



PROBABLE AUMENTO DE CASOS, PERO CONTROL FACTIBLE



Para el epidemiólogo jefe del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China, Zeng Guang, la emergencia constante de nuevos casos indica que la situación está en una fase inicial, y consideró que "el brote del nuevo coronavirus se puede revertir si se toman medidas ahora", en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias Xinhua.



También Zhong se mostró optimista respecto al control del virus y opinó que esta vez no se repetirá una epidemia como la del síndrome agudo respiratorio grave (SARS) -que en 2003 provocó 646 muertes (813 a nivel mundial)-, aunque no descartó un aumento de contagios durante el Año Nuevo Chino.



Por el momento, las últimas cifras divulgadas por las autoridades sanitarias chinas datan de la medianoche hora local (16.00 hora GMT) de este lunes, cuando había confirmados 291 casos: 270 en Hubei, 14 en la provincia meridional de Cantón, 5 en Pekín y otros 2 en Shanghái.



Aparte de los confirmados, hay otros 54 casos sospechosos en el país.



Fuera de China, se confirmaron al menos dos casos de pacientes contagiados en Tailandia, uno en Japón y otro en Corea del Sur. Y esta misma tarde, las autoridades de Taiwán anunciaron que una taiwanesa que había visitado Wuhan recientemente había contraído la neumonía causada por el nuevo coronavirus.



Por eso, Australia, Estados Unidos y varios países asiáticos han puesto en marcha medidas de control a los pasajeros procedentes del país asiático como la medición de la temperatura corporal en busca de posible fiebre, uno de los primeros síntomas de la neumonía de Wuhan.



Mientras tanto, y para evitar males mayores, la OMS ha convocado mañana, 22 de enero, una reunión de expertos para determinar si el actual brote por coronavirus en China constituye una emergencia internacional.