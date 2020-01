El Gobierno manda un requerimiento para la retirada del pin parental

El Gobierno ha anunciado este viernes que ha remitido un requerimiento al Gobierno de Murcia para que "se restablezca la legalidad" y se retire el pin parental de las instrucciones dadas a comienzo de curso y por las que los padres dan consentimiento explícito para las actividades complementarias.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, como la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han expresado su rechazo al pin parental -una exigencia de Vox en la negociación de los presupuestos regionales- al que han calificado de "censura educativa".



El Consejo de Ministros "ha abordado con mucha preocupación la intención del Gobierno murciano de establecer el llamado pin parental", ha declarado María Jesús Montero, que ha destacado que el requerimiento de Murcia tiene como objetivo que se retire la norma.



Además, ha afirmado que se recurrirá "cualquier intento de PP, Ciudadanos o Vox de vulnerar el derecho de los menores a recibir educación integral".



Celaá, que ya anunció este jueves que su departamento recurriría por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un pin parental en los centros educativos, ha argumentado que las actividades complementarias las determina el centro docente y son de obligado cumplimiento.



"Forman parte de ese derecho fundamental de la persona de ser educada", ha dicho Celaá para añadir: "No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres, es interés del menor (ese derecho a ser educado), lo contrario equivaldría a pensar que los menores por serlo no tienen derechos fundamentales, lo cual sería absurdo e ilegal".



La ministra de Educación ha aclarado que el pin parental "pretende que los padres reciban información precisa y anticipada de las actividades que se van a realizar en el centro para que expresen su consentimiento explícito para que los hijos acudan".



"No estamos hablando de actividades voluntarias, sino de actividades complementarias que son currículo básico para Infantil, Primaria y Secundaria".



Por su lado, Irene Montero ha anunciado que va a solicitar su comparecencia en la Comisión del seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista al considerar que el pin parental supone "una clara ruptura" del mismo, ya que incluye la educación afectivo-sexual".



"Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios", "en libertad y en feminismo", "de amar a quien quieran y cuando quieran", ha dicho.



Por todo ello, Irene Montero ha insistido en que se reclamará que la legalidad se restablezca y se excluya el pin parental de las instrucciones de principio de curso del Gobierno murciano.



En su resolución del 29 de agosto de 2019, la Consejería de Educación de Murcia, con motivo del inicio del curso, dictó unas instrucciones para los centros de Infantil y Primaria referentes a las actividades programadas por los centros.



Se señalaba: "De todas estas actividades, aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias, además de por la vía o vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".