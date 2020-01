Monasterio dice que no ha falseado visados en la reforma de un loft

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que no ha falseado visados en un proyecto de reforma de un loft y ha subrayado que cumplió con un requerimiento al aportar copias de un expediente "de hace 15 años".

Así lo ha indicado en redes sociales tras la información publicada por el diario 'El País' donde se relata que Monasterio aportó presuntamente un falso visado del Colegio de Aparejadores en los planes de una remodelación de 2005, pues se usó dicho sello en más trámites hasta 2016.

Respecto a esta cuestión, Monasterio ha señalado en Twitter que "aportar en el Ayuntamiento en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado".

"Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto. Todo esto os lo cuento con cariño..¡progres!", ha recalcado la dirigente de Vox.

El proyecto aludido por el diario El País se refiere a las obras de un loft propiedad del presentador y actor Arturo Valls en el barrio de Lavapiés. Por su parte, el grupo municipal Más Madrid denunciará por presunto delito de falsedad en documento público a la diputada de la Asamblea de Madrid.

Además, Monasterio ha difundido en esta red social un contrato entre Valls con la empresa de la que es administradora sobre el proyecto de reforma de ese loft. En ese documento, se especifica que será "responsabilidad del cliente la obtención de las preceptivas licencias municipales de obra para acometer la reforma del inmueble".

También se dispone que podría pedir a la empresa que solicite en su nombre dichas licencias, aportando la documentación técnica que estime oportuna.

"No me digas que el progre de Arturo Valls resulta que contrata a la empresa RMA (de la que soy administradora) para reformar un local... Y Valls es el responsable de obtener licencias para acometer la reforma. ¡Vaya!", ha proseguido la también presidenta de Vox Madrid.

En otro tuit recoge una imagen de uno de los visados del proyecto, con un membrete en el que figura el número colegial de una aparejadora. "Pero además resulta que el técnico que hace perfectamente su trabajo y visa, no soy yo... Es una aparejadora... Ese sello casualmente se difumina en los medios progres", ha acusado Monaterio.

También ha difundido una resolución de la Dirección General de Control de la Edificación en la que se decreta la demolición de una construcción en un patio interior de ese inmueble, dado que un forjado levantado no era original del inmueble.

"No me digas que el Ayuntamiento obliga a Arturo Valls a ejecutar unas obras (que no quería hacer) que incluían demoler y recuperar un patio ilegal que tenía en su local...para adecuarlo a proyecto", ha lanzado.