Montilla destaca el "coraje" de Sánchez y Junqueras

El expresident de la Generalitat, José Montilla, ha destacado este viernes el "coraje" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de ERC, Oriol Junqueras, por llegar a acuerdos pese a sus diferencias y ha pedido al PP que lleve a cabo una oposición leal, aunque sea por "patriotismo responsable".



En un coloquio en el Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, Montilla ha apuntado la oportunidad de desbloqueo de la situación que significa la mesa de diálogo, aunque ha advertido contra un exceso de "expectativas".



Montilla ha destacado que tanto Sánchez como Junqueras "han asumido riesgos muy notables con la voluntad de encontrar salida al laberinto" en el que está instalada la situación política.



El expresident ha dibujado el contexto refiriéndose a un independentismo que "se resiste a reconocer" los daños causados al autogobierno y a la sociedad, así como a una derecha y centroderecha que "tienen dificultades para hacer frente al problema de fondo" y que con su retórica patriótica "solo tensan aún más la situación".



Montilla ha destacado que el Gobierno de coalición es "una oportunidad de esperanza que no se puede desmerecer para Cataluña y España".



El exidirigente socialista se ha referido, como en otras ocasiones, a la necesidad de una reforma constitucional para solucionar los conflictos territoriales, si bien ha llamado a poner en valor la vía acordada de la mesa de diálogo.



"Nos hace falta empezar por algo", ha dicho Montilla, quien ha advertido que en el corto plazo solo se puede aspirar a "un acuerdo de mínimos", que ya ha alertado "será insuficiente" para muchos.



Sobre la mesa de partidos convocada por el presidente de la Generaliat, Quim Torra, ha dicho que debe hacerse todo lo posible porque también se incluya en ella a los partidos de derecha y centroderecha, "sobre todo al PP", ha señalado.



Asimismo, ha señalado que el bloqueo de la renovación de ciertos organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial no es muestra de "patriotismo constitucional".



Respecto al suplicatorio sobre Carles Puigdemont y Toni Comín pedido al Parlamento Europeo, Montilla ha querido destacar que "la inmunidad no es un privilegio", y ha recordado que él mismo ha votado a favor de suplicatorios que afectaban a socialistas.