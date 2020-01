Susana Díaz no cierra el debate de su sucesión al frente del PSOE-A

Ese runrún del relevo al frente de la secretaría general del PSOE de Andalucía no ha terminado, sino que posiblemente no haya hecho más que empezar. El día en el que Susana Díaz volvía a insistir en quería volver a ser la candidata a la presidencia de la Junta aparecía el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para dejar abierto el debate de la sucesión. No llegó a postularse como candidato pero sí aseguró que él está “para lo que los compañeros decidan”.

Todo empezó en la mañana de este jueves cuando la líder socialista en Andalucía, Susana Díaz, compareció ante los medios andaluces para asegurar que tiene “todas las ganas, las fuerzas y el coraje” para seguir en su cargo y para incidir en que “cuando toque” se presentará al congreso regional, todavía sin fecha definida.

De hecho, Díaz ya ha empezado una ronda de visitas por todas las provincias para hablar con los secretarios de Organización y así conocer el pulso de la militancia.

Este evento de Díaz se minimizó tras unas declaraciones de Espadas en Madrid. El primer edil sevillano indicó que es un militante socialista “activo y comprometido” con el proyecto de Andalucía. Es uno de los hombres fuertes del partido al ser alcalde de Sevilla y afín a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mano derecha en Andalucía del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

El alcalde hispalense admitió que entiende que se generen “especulaciones” sobre su futuro y emplazó a la prensa a que “según llegue el momento se tomarán las decisiones, preguntadme un poco más adelante”. Espadas conquistó el Ayuntamiento de Sevilla en 2015 y cumple ahora su segundo mandato. Fue consejero de la Junta de Andalucía y senador.

Otro de los nombres que están en la palestra para sustituir a Susana Díaz es el del socialista jiennense Felipe Sicilia, tal y como adelantó este medio. Sicilia no llegó a descartar que diera el salto a la secretaría general del PSOE andaluz y, por ahora, es uno de los hombres fuertes de Sánchez en el Congreso de los Diputados. El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, también habló este jueves de la sucesión de Díaz. “Cuando lleguemos a ese río cruzaremos el puente”, dijo.

Susana Díaz, preguntada por el respaldo que pueda tener Sicilia desde Ferraz, comentó que “cuando llegue el congreso, los 45.000 hombres y mujeres que forman el PSOE-A podrán dar un paso al frente y todos buscaremos la ilusión, la confianza y las ganas de que nuestro proyecto siga adelante”.