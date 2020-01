Zarif advierte a Europa de que no le funcionará ceder ante EEUU

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, advirtió este jueves a Europa de que no le funcionará ceder al chantaje de Estados Unidos respecto al acuerdo nuclear, después de que se publicara que Washington amenazó con imponer aranceles a los vehículos europeos.



"Apaciguamiento confirmado", denunció Zarif en un mensaje en Twitter junto con una fotografía del periódico "The Washington Post", que reveló ayer que EE.UU. amenazó con la imposición de un arancel del 25 % a los vehículos importados de Europea si los países europeos no denunciaban a Irán por la violación del acuerdo nuclear.



El jefe de la diplomacia iraní lamentó que los tres países europeos firmantes del pacto de 2015 (Francia, el Reino Unido y Alemania) "vendieron los restos de JCPOA para evitar las nuevas tarifas" del presidente estadounidense, Donald Trump.



"No funcionará mis amigos. Ustedes solo abrieron su apetito. ¿Recuerdan a su matón de la secundaria?", escribió Zarif, quien criticó que esos países no tienen una base moral.



"Si queréis vender vuestra integridad, adelante. Pero NO asumáis un alto fundamento moral/legal. NO LO TENÉIS", aseveró.



Según "The Washington Post", que citó a funcionarios europeos, el Gobierno estadounidense presionó con los aranceles a los europeos para que activaran el mecanismo de resolución de disputas con Irán, estipulado en el JCPOA.



Esa amenaza fue lanzada una semana antes de que Alemania, Francia y el Reino Unido activaran ese mecanismo alegando que es inaceptable que Irán no cumpla con sus compromisos nucleares.



El JCPOA está muy debilitado desde que EE.UU. lo abandonara en mayo de 2018 y volviera a imponer sanciones a Irán, ya que el pacto limitaba el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



Al no lograr el resto de firmantes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) contrarrestar las sanciones estadounidenses, las autoridades iraníes comenzaron en mayo pasado a incumplir gradualmente sus compromisos.



El pasado 5 de enero, Teherán anunció que dejaba de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico, incluidos los niveles de enriquecimiento de uranio, pero que seguía permitiendo las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).



Al respecto, Zarif defendió en otro tuit anoche que "Irán no es el que vacía el acuerdo de su esencia" sino París, Londres y Berlín. "Olvídense de compensar a EE.UU.: cumplan sus propias obligaciones, al menos una", agregó.



La idea de que esos países europeos no están cumpliendo con el pacto fue sacada a relucir también ayer en un discurso por el presidente iraní, Hasan Rohaní, quien rechazó negociar un nuevo acuerdo nuclear como sugieren EE.UU. y el Reino Unido.



La crisis sobre el pacto nuclear coincide con una nueva escalada de la tensión entre Irán y EE.UU., que estalló con el asesinato en un bombardeo estadounidense el 3 de enero del general iraní Qasem Soleimaní, al que Teherán respondió con un ataque a una base militar en Irak con presencia de tropas norteamericanas.