La Junta certifica 1.003 millones de fondos europeos

La Junta de Andalucía no pierde de vista los fondos europeos todavía no ejecutados. De ahí que en 2019 certificara un total de 1.003,6 millones de euros del dinero comunitario en el marco de la financiación 2014-2020, lo que supone más del doble de lo justificado ante Bruselas anualmente por el último Gobierno de la socialista Susana Díaz. Desde precisamente el año 2014 hasta el 2018, la Junta había certificado ante la Comisión Europea unos 1.500 millones de los 8.015 millones asignados para Andalucía. Esto supone una media de 378,3 millones de euros, frente a los 1.003,6 millones certificados el pasado ejercicio con el denominado Gobierno del cambio. Estos datos se desprenden del informe presentado al Consejo de Gobierno por el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, quien ha incidido en que “el objetivo fundamental es que Andalucía no pierda ni un sólo euro de los fondos comunitarios”.

Esos 8.015 millones de euros de fondos europeos que dispone la comunidad están divididos así: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con una partida de 3.734 millones; el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con una cuantía de 2.445 millones; el Fondo Social Europeo (FSE), con un presupuesto de 1.653 millones, y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, con 183 millones.

La certificación acumulada (es la última fase cuando el proyecto financiado con fondos europeos ya está ejecutado) a finales del pasado año se sitúa en más de 2.500 millones. Desde que se puso en marcha el marco financiero actual hasta diciembre de 2018, la Junta tan solo había certificado de ese importe ante la Comisión Europea unos 1.500 millones, lo que se sitúa en torno al 19% del presupuesto global y supone una media anual de justificación de 378,3 millones.

Dicha cifra del 2019 permite cumplir con lo marcado por la Comisión Europea para Andalucía a 31 de diciembre del año pasado, superando incluso los objetivos en un 109,1%.

El PSOE ha acusado al Ejecutivo andaluz de una “nueva mentira” al asegurar que el último Gobierno de Susana Díaz certificó en el año 2018 el 118,5 % de los fondos asignados a la comunidad, un total de 1.538,4 millones de euros, por encima de los 1.294,2 millones que estaban marcados como objetivo.

Andalucía reclama un Pacto por el Ferrocarril al Gobierno central

El Gobierno andaluz quiere abrir un debate serio sobre la situación ferroviaria y, para ello, ha reclamado al Gobierno de España un Pacto por el Ferrocarril. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha manifestado que “últimamente se han tomado decisiones que han perjudicado las conexiones por tren entre municipios y no lo vamos a consentir”.

Desde la Junta de Andalucía pretenden que Madrid escuche sus demandas como el mantenimiento de los trenes, una mayor celeridad para el restablecimiento del servicio de media distancia entre Osuna y Pedrera, el desarrollo del Corredor del Mediterráneo y de la Algeciras-Bobadilla y la continuidad de la venta de billetes en las estaciones.

Por otro lado, Bendodo ha asegurado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, sigue sin recibir ninguna contestación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para reunirse y tratar temas “urgentes” para Andalucía como el Brexit, los aranceles o la financiación autonómica.