Seis de cada diez cordobeses pagarían por conservar su Semana Santa

Seis de cada diez cordobeses estarían dispuestos a poner dinero para mantener la Semana Santa en su municipio, en cantidades que oscilan entre los 144,2 euros de media en el caso de los cofrades y los 33,5 de los no cofrades.



"Esta disposición es equivalente al que está dispuesto a pagar por ver un partido de fútbol o a abonarse a un canal de televisión para seguir una competición", destaca José Antonio Muñoz López, director del estudio 'Valor Social Generado por la Semana Santa de la Provincia de Córdoba', realizado a iniciativa de la Diputación.



Muñoz, que es director del Área de Empresas de Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios perteneciente al Grupo Unicaja, comenta, en una conversación con Efe, que en el 41 por ciento de cordobeses que no son proclives a pagar por mantener la Semana Santa no hay una posición unánime contra esta celebración.



De hecho, el trabajo sitúa en el 22,8 por ciento los cordobeses que creen que la Semana Santa no tiene ningún efecto beneficioso cuantificable para su persona, mientras que sólo el 5 por la suprimiría.



Para el responsable del trabajo, en el grupo que no pagaría por mantener la Semana Santa en la provincia de Córdoba hay un número significativo de personas que "no tienen interés" y a las que "no le resulta atractiva" esta fiesta, pero que no se oponen a ella.



Estos datos se obtienen realizando lo que en el estudio se llama "ejercicio de abstracción sobre los beneficios y perjuicios individuales proporcionados por la Semana Santa", especialmente intenso, según José Antonio Muñoz, tanto a la hora de plantearlo como de responderlo, debido a la falta de concreción del tema.



El estudio fue encargado para analizar y cuantificar en términos monetarios el valor socioeconómico generado por la existencia de la Semana Santa en la provincia de Córdoba y valorar el llamado "retorno social de la inversión".



Sobre muestras de 600 encuestas a población en general, 573 a cofrades y 400 a asistentes a procesiones, el trabajo de Analistas Económicos de Andalucía concluye que el 53,3 por ciento de los cordobeses dice asistir habitualmente a los actos procesionales y que el 38,5 declara acudir a otras actividades que organizan las cofradías, como eventos culturales, benéficos o lúdicos.



El 29,8 por ciento de la población se declara miembro o hermano de una cofradía o hermandad de Semana Santa y casi la mitad de la población encuestada, el 49,3 por ciento, ha participado o colaborado en algún acto o desfile procesional de Semana Santa en alguna ocasión.



La celebración de la Semana Santa en la provincia de Córdoba, los actos asociados con la misma y las actividades sociales, culturales y benéficas de las cofradías generan un valor social global de 3,9 euros por cada euro invertido en su mantenimiento, organización y preparación.



Frente a unos costes sociales percibidos de 48,9 millones de euros, del que el 60,7 por ciento se generan en la capital, los beneficios alcanzan los 271,5 millones, con el 37,5 por ciento en la ciudad de Córdoba.



El estudio, realizado alrededor de la celebración de 2018, arroja otros datos: el 93,6 por ciento de los turistas realiza una valoración buena o muy buena del evento, su gasto medio es de 88,4 euros diario, que es de 95,3 euros en el caso de los residentes de la provincia y que se eleva hasta los 160,7 euros en el caso de los cofrades.



Los ayuntamientos de la provincia tienen una alta percepción/valoración de la celebración por sus impactos económico, cultural y social, por encima de 4 puntos sobre 5.



La provincia de Córdoba cuenta con 480 hermandades y cofradías de pasión o penitencia, de las que 54 se encuentran en la capital, veintiocho en Cabra, diecinueve en Lucena, dieciséis en Aguilar de la Frontera, catorce en Priego de Córdoba, trece en Moriles y Puente Genil, doce en Montilla y el resto distribuidas por la mayoría de los demás municipios.