Trump exige a Irán que respete las protestas: "El mundo les observa"

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a Irán que permita que continúen las protestas multitudinarias que comenzaron este sábado en Teherán debido al derribo de un avión ucraniano, al advertir de que no debe haber "masacres" ni "cortes de internet".



"El Gobierno de Irán debe permitir que los grupos de derechos humanos supervisen e informen sobre el terreno de las protestas del pueblo iraní. No puede haber otra masacre de manifestantes pacíficos, ni un corte de Internet. El mundo está observándoles", escribió Trump en Twitter.



Trump se refería así a las protestas del pasado mes de noviembre, que estallaron a raíz de la subida del precio de la gasolina y derivaron en manifestaciones contra la República Islámica, y que dejaron al menos 304 muertos y miles de heridos, según Amnistía Internacional.



Para coartar la organización de esas protestas, el Gobierno iraní bloqueó durante seis días el acceso a internet.



En un tuit anterior publicado tanto en inglés como en farsi, Trump expresó su apoyo a las protestas de este sábado en Teherán, donde cientos de iraníes corearon duros lemas contra el sistema islámico y la Guardia Revolucionaria.



"Al pueblo valiente de Irán, que lleva tanto tiempo sufriendo: he estado de su lado desde el comienzo de mi Presidencia, y mi Gobierno seguirá respaldándoles. Estamos siguiendo de cerca sus protestas, y su valentía nos inspira", tuiteó Trump.



También el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, jaleó las protestas y publicó un vídeo que parecía mostrar esas manifestaciones.



"La voz del pueblo iraní está clara. Están hartos de las mentiras del régimen, de su corrupción, su ineptitud y la brutalidad de los Guardianes de la Revolución bajo la cleptocracia de @khamenei_ir", escribió Pompeo en un tuit, citando la cuenta de Twitter del ayatolá Alí Jameneí.



"Estamos del lado del pueblo iraní, que merece un futuro mejor", añadió.



Mientras, un alto funcionario estadounidense condenó rotundamente el hecho de que Irán derribara accidentalmente el avión ucraniano con 176 personas a bordo que se estrelló el pasado miércoles al sur de Teherán.



"Esta es una tragedia terrible. Irán cometió un error horrible", dijo a Efe ese funcionario, que pidió el anonimato.



"La negligencia de Irán ha tenido de nuevo consecuencias devastadoras. Es más importante que nunca que Irán abandone sus ambiciones negligentes y empiece a comportarse como un país normal", agregó la fuente.



Al admitir este sábado que derribó el avión, Irán atribuyó el suceso a "un error humano", al confundirlo con un misil de crucero debido a la situación de alerta reinante por la escalada de la tensión con Estados Unidos tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimaní.



El "mea culpa" llegó después de dos jornadas en las que las autoridades iraníes negaron la hipótesis del derribo, pese a que varios países como Canadá ya habían denunciado que un misil tierra-aire alcanzó el avión.