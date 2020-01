Ruiz pide que Sánchez ayude en la gestión de los menores extranjeros

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha reclamado hoy por quinta vez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque una reunión interautonómica que establezca la forma de cooperar para la acogida a los menores inmigrantes no acompañados (Menas).



Tras una reunión con sus compañeros de Ciudadanos en Huelva, Ruiz ha dicho a los periodistas que está esperando "una reunión, que hemos pedido por cinco veces, para solucionar el problema de los niños migrantes no acompañados que llegan a Andalucía".



Ha recordado que "el Fiscal General del Estado ha reconocido que tenemos un problema en Andalucía, que es puerta de entrada, y que tenemos que tratar este tema con políticas de estado, con reparto solidario y con subvenciones".



Sin embargo, "el Gobierno de Sánchez lo primero que ha hecho ha sido negar los 17 millones que nos correspondía este año para atender a los casi los 2.300 menores no acompañados que tenemos en Andalucía".