"La lista de JxCat no correrá en ningún caso" y Torra se mantiene

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha dicho este sábado sobre el anuncio de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona de que deja vacante el escaño del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "la lista de JxCat no correrá en ningún caso" y que no le consta que se haya expedido el acta de diputado a Ferran Mascarell, el siguiente en la lista de la formación.

"Reafirmamos más que nunca que Quim Torra es diputado y presidente de la Generalitat", ha expresado en una entrevista de 'Rac 1' recogida por Europa Press, y ha recordado la votación del pleno extraordinario el sábado 4 de enero, en el que la mayoría de diputados lo ratificaron en el cargo.

Respecto a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta de diputado a Torra, ha insistido en que el órgano "no tiene competencias para quitar la condición de diputado" a ningún miembro del Parlament, y ha defendido que no están desobedeciendo porque no reconocen las competencias de la JEC.

Ha recordado que el acuerdo del Tribunal Supremo (TS) desestima las medidas cautelarísmas, pero que aún pueden pedir medidas cautelares cuando la Sala escuche a las partes, y sobre si Torra ejercerá como diputado en el próximo pleno del Parlament, ha dicho: "No solo yo puedo poner la mano en el fuego, sino que ayer el mismo presidente del Parlament también garantizó sus derechos políticos".

Sobre las declaraciones del abogado Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, en las que ha descartado que el líder de ERC acuda a la Eurocámara el lunes, ha recordado que Torra pidió al Govern ser diligentes si había alguna posibilidad de que lo hiciera, y ha añadido que cualquier acción debía estar de acuerdo con la defensa de Junqueras: "Ya han manifestado que tienen otra estrategia. Como Govern debemos respetar la estrategia de la defensa".

También ha explicado que el Govern no contempla convocar elecciones próximamente y que están trabajando en unos nuevos presupuestos, que prevén aprobar a finales de enero para llevarlos a tramitación al Parlament, por lo que calculan que entrarán en vigor en abril, aproximadamente.