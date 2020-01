Sánchez prioriza la economía en su nuevo Gobierno

Pedro Sánchez ha decidido dar prioridad a la economía en su nuevo Gobierno y en esta segunda jornada de anuncios ha sorprendido con perfiles técnicos para carteras como Exteriores mientras confirmaba a buena parte de sus actuales ministros.



En ninguna de las quinielas figuraba la elegida por Sánchez para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Una jurista experta en comercio internacional que en este momento, precisamente, dirigía el ITC, organismo conjunto de la ONU y la Organización Mundial de Comercio dedicado a este campo.



Su elección -que ha gustado en las filas de Podemos y ha sido bien vista por antecesores del PP en el cargo como José Manuel García Margallo- es consecuente con el carácter que se le quiere dar en esta nueva etapa a la diplomacia, colocando la economía como epicentro de las relaciones exteriores.



Y un economista de prestigio internacional será quien asuma uno de los retos más complicados que le espera al Gobierno: La reforma del sistema de pensiones.



Se trata de José Luis Escrivá, hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que será ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.



Ha habido otra sorpresa, en este caso más política, la de que el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, será el próximo ministro de Sanidad. Sánchez da así una cartera a uno de los negociadores que logró la abstención de ERC en el Congreso que hizo posible su investidura.



En esta jornada en la que los anuncios y confirmaciones de ministros se han seguido sucediendo, como ayer, con cuenta gotas, se ha sabido que repetirán otros cinco ministros del aún Ejecutivo en funciones.



Como ya se esperaba, se ha confirmado que el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, sigue en su Ministerio.



Ábalos, "pilar fundamental" de este Ejecutivo según ha subrayado Moncloa en su mensaje a los medios, seguirá dirigiendo esta cartera que ya no se llamará de Fomento sino de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su cartera mantendrá las competencias de vivienda y según Moncloa irá "más allá" y se centrará también en el desarrollo integral de áreas metropolitanas.



También se ha confirmado la permanencia en el Consejo de Ministros de Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior; Luis Planas en Agricultura, Pesca y Alimentación; Reyes Maroto en Industria y Margarita Robles al frente de Defensa.



Todos ellos se suman a los cuatro nombres de mujeres que confirmó ayer Sánchez: las tres vicepresidentas Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.



Y se suman también a los cinco miembros de Podemos en el Ejecutivo: Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, ALberto Garzón y Manuel Castells.



Faltan dos días hasta que Sánchez informe al Rey formalmente de la composición total del Ejecutivo, y quedan aún titulares de carteras por confirmar.



Y aunque está previsto que el jefe del Ejecutivo informe al Rey de todo el Gobierno el domingo, lo cierto es que Sánchez ya ha ido comunicando a Felipe VI los nombres de los ministros que está eligiendo.



Además, no está regulada la forma en la que Sánchez debe comunicar al rey ese listado, y ha habido ocasiones en la que los presidentes han acudido a Zarzuela para cumplimentar ese trámite, y otras que lo han hecho telefónicamente.



Previsiblemente son tres los Ministerios que queda por saberse: Justicia -porque no repetirá Dolores Delgado- Cultura -tras descartarse ayer que repita José Guirao- y Política Territorial.



Si la lista se completa con estas tres carteras, habrá finalmente un Gobierno de coalición formado por veintitrés miembros: El presidente y veintidós ministros.



Y de los ministros, cinco serán de Podemos y diecisiete del Partido Socialista.



Con lo que al final, Pedro Sánchez tendrá el mismo número de ministros elegidos directamente por él que hasta ahora.