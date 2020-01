Marín no cree que Sánchez presente los presupuestos "a corto plazo"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado que entiende que Pedro Sánchez, "con este gobierno puzle, cuando ha negociado su investidura también habrá garantizado la estabilidad de ese Gobierno", aunque duda "mucho" de que "se plantee a corto plazo" presentar los presupuestos.

"Ha tenido la oportunidad de hacerlo en los dos últimos años y no lo ha hecho", ha añadido en declaraciones a los periodistas Juan Marín, que ha manifestado que cuando lo haga "tendrá que pedir la opinión de Cs como cualquier otra fuerza política para poder valorar cualquier documento, sean presupuestos o cualquier otro proyecto de ley". "Yo cuando negocio los presupuestos lo hago con todos, también con el PSOE aunque sé que me va a decir no antes de negociar. Eso es lo que se debe hacer en democracia", ha aseverado.

El vicepresidente de la Junta, de cara a los futuros presupuestos que debe elaborar el nuevo Ejecutivo, ha afirmado que espera que "se contemple una financiación justa para Andalucía y que se tenga en cuenta que esa infrafinanciación está perjudicando a una comunidad de casi nueve millones de personas".

Asimismo, ha añadido que espera que los futuros presupuestos "contemplen inversiones para Andalucía tal y como decía la ahora ministra Montero cuando era consejera, es decir, de forma proporcional al número de ciudadanos".

"Ella decía que el 18 por ciento de las inversiones públicas tendrían que corresponder a Andalucía", ha recordado Marín, que ha añadido que espera que sea reflejado, así como "que se transfieran los recursos necesarios para atender los servicios públicos fundamentales, que en este momento no se está produciendo".

Finalmente, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que confía en que los presupuestos, "si finalmente los pone encima de la mesa, se los presente a todas las fuerzas políticas para tener la oportunidad de presentar enmiendas para mejorarlos". "Si va en la línea de subir los impuestos y bajar las inversiones en comunidades autónomas que no pertenecen a fuerzas políticas que lo han apoyado en la investidura, pues no se podría apoyar un documento en esa línea", ha advertido.