Moreno avisa de que Andalucía combatirá cualquier desigualdad

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este viernes al futuro Gobierno de Pedro Sánchez de que Andalucía "combatirá con todas las herramientas" a su alcance cualquier tipo de "desigualdad" entre españoles y que va a tener "firmeza" para impedir cualquier atropello a la comunidad.



En respuesta a los periodistas durante la inauguración de un centro de salud en Granada, ha mostrado no obstante la "disponibilidad plena" del Gobierno andaluz, que tendrá "mano tendida" y estará "abierto al diálogo", con el Ejecutivo central.



El presidente de la Junta, que ha recordado que ha pedido por carta un encuentro con Sánchez, ha insistido en que Andalucía "alzará la voz" y que no va a permitir una "asimetría" en la financiación de España ni que unas comunidades puedan recibir más que otras.



Respecto a la configuración del Gobierno y el anuncio de que María Jesús Montero seguirá al frente del Ministerio de Hacienda y será además portavoz, ha señalado que siempre se alegra de que cualquier andaluz destaque en cualquier ámbito, también en la política.



"Me alegro de que una andaluza vaya a ser la cara visible de Sánchez", ha sentenciado Moreno, que se ha mostrado partidario de dar "un margen de confianza" al próximo Gobierno y espera que pueda tener "más sensibilidad" con la comunidad.



A pesar de ese margen de confianza, ha advertido asimismo de que tiene "muchas dudas, inquietudes e incertidumbre" sobre el nuevo Ejecutivo central, con el que no coincide en las fórmulas económicas y el modelo de gestión que va a proponer, como tampoco entiende los acuerdos con fuerzas "que no quieren a España" o que siguen legitimando "el uso de la violencia".



Ha mostrado además su sorpresa por las "prisas" para celebrar el debate de investidura "en plenos Reyes" y que ahora se retrase una semana la formación de Gobierno, y ha dicho que no puede entender que vaya a haber cuatro vicepresidencias y veinte ministerios, cuando el Estado ya no tiene competencias en muchos ámbitos.



"Todos los primeros pasos me hacen pensar que este gobierno no va a ser bueno para España ni para Andalucía", ha sentenciado.