Garamendi cree que tiene que haber "un Gobierno para todos"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido a la clase política que "empiecen a hablar de las cosas que nos unen" y ha defendido que tiene que haber "un gobierno para todos" y "una oposición fuerte, pero también leal". De este modo, ha señalado que "se puede ser contundente en las cosas, pero la crispación nunca ha sido buena".

En una entrecista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha eludido hacer "valoraciones previas" del nuevo Gobierno que, según ha indicado, aún no se ha conformado. En todo caso, ha subrayado que el Ejecutivo "es legítimo". "Lo digo porque hemos tenido unos días de debates, una crispación que no se debe tener, no es bueno", ha precisado.

El presidente de la patronal, que ha explicado que ha dado "la bienvenida" tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias, ha asegurado que el planteamiento por parte de los empresarios respecto al Gobierno será de "colaboración leal" con independencia, sentido de Estado y lealtad institucional.

Garamendi ha advertido de que, en el actual momento de desaceleración económica, es preciso "ir en una misma dirección la sociedad". "Tiene que haber un Gobierno para todos y una oposición fuerte, pero también leal", ha subrayado. En este sentido, ha señalado que "se puede ser contundente en las cosas, pero la crispación no es buena, nunca ha sido buena, y lo que son los enfrentamientos sociales no son nada buenos".

Por ello, ha pedido "a la clase política que empiecen a hablar también de las cosas que nos unen", un aspecto que ha trasladado "a todos".