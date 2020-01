El expresidente Quiroga se presentará a las presidenciales de Bolivia

El ex presidente boliviano Jorge Quiroga anunció este jueves que se presentará a las elecciones generales de mayo próximo, tras haber renunciado la víspera al cargo de delegado del Gobierno interino ante la comunidad internacional.



La candidatura de Quiroga se suma a otras anunciadas como la del expresidente Carlos Mesa y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho, mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) del exmandatario Evo Morales definirá a sus candidatos el próximo 19 de enero.



"Voy a participar en las elecciones venideras de mayo sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas", señala Quiroga en una propuesta de Gobierno para la gestión 2020-2025 que compartió en Twitter.



El exmandatario también cambió la imagen de su cuenta en esa red social con los símbolos y colores que, al parecer, empleará en la campaña, además de la leyenda "Tuto 2020".



Quiroga expresó su deseo de "conversar" con todos los partidos y líderes "que quieran asegurar que nuestra Bolivia consolide la recuperación democrática" y que "nunca más pongamos en riesgo nuestra libertad".



También consideró que "se debe apoyar al proyecto que nos dé el mejor camino para los próximos cinco años, que proyecte a Bolivia hacia el futuro que soñamos y que asegure que al arranque de nuestro tercer siglo republicano, el 2025, la patria no vuelva a caer en garras de la tiranía destructiva y autoritaria".



Quiroga, nacido en 1960 en Cochabamba, tomó en 2001 las riendas de Bolivia por sucesión constitucional y gobernó el país hasta 2002 tras la muerte del que primero fue dictador y luego presidente salido de las urnas Hugo Banzer.



En dos ocasiones, en 2005 y 2014, quiso buscar por elección popular la Presidencia, pero en ambas ganó Evo Morales por mayoría.



En diciembre pasado, el Gobierno interino de Jeanine Áñez le nombró delegado ante la comunidad internacional para explicar la situación de violencia que pasó Bolivia después de las fallidas elecciones de octubre y que persistió tras la dimisión de Morales el 10 de noviembre.



Bolivia celebrará nuevos comicios el 3 de mayo tras quedar anulados los del pasado 20 de octubre, en los que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.



Esas elecciones se anularon en medio de denuncias de fraude a favor de Morales, quien el pasado 10 de noviembre anunció su renuncia denunciando un "golpe de Estado" para derrocarlo.