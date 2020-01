Zelenski dice que no está confirmado que el avión fuera abatido

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, afirmó hoy que no está confirmado que el avión de Ukranian International Airlines (UIA) siniestrado el pasado miércoles nada más despegar de Teherán fuera abatido por un misil, pero subrayó que es una hipótesis que no se descarta.



"La hipótesis de que un misil impactó en el avión no se descarta, pero a día de hoy no está confirmada", escribió en Facebook el mandatario ucraniano.



Hizo un llamamiento a los socios internacionales, en primer lugar a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, a "entregar a la comisión investigadora todos los datos y pruebas referidas a la catástrofe".



Zelenski indicó que durante la jornada de hoy hablará con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, sobre el curso de la investigación del siniestro del Boeing 737-800 de UIA en el que murieron sus 176 ocupantes.



Canadá y Estados Unidos revelaron este jueves que disponen de indicios de que el avión ucraniano, que realizaba el vuelo 752 de UIA entre Teherán y Kiev, pudo ser derribado accidentalmente por Irán con un misil.



"Nuestro objetivo es establecer la verdad. Consideramos que es un deber de toda la comunidad internacional ante las familias de los fallecidos y la memoria de las víctimas. El valor de la vida humana está por encima de cualquier consideración política", subrayó el presidente ucraniano.