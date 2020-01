Un vídeo puede mostrar que un misil impacta con el Boeing

Un vídeo "verificado" y publicado por el periódico The New York Times parece mostrar un misil iraní golpeando a un avión sobre Parand, cerca del aeropuerto de Teherán, donde ayer, miércoles, se estrelló un boeing 737-800 de la aerolínea ucraniana UIA y fallecieron sus 176 ocupantes.



En el vídeo se aprecia como un objeto que describe una trayectoria similar a la de un misil impacta contra el avión y se produce una explosión.



Al parecer, el piloto del avión pudo haber intentado regresar a Teherán, sin conseguirlo, según la versión del Times.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó hoy en conferencia de prensa que su gobierno tiene información de que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) fue derribado por "un misil iraní".



Sin embargo, Trudeau añadió que su país cree que el supuesto derribo del avión ucraniano, en el que viajaban 63 ciudadanos canadienses, "puede haber sido no deliberado".



"Tenemos información procedente de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestros propios servicos de inteligencia que indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", explicó Trudeau.



El incidente se produjo poco después de que Irán atacase con misiles dos bases militares en Irak utilizadas por Estados Unidos en represalia por el asesinato del general iraní Qasem Suleimaní, jefe de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, en una operación militar de EE.UU.



La rueda de prensa de Trudeau se produjo poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarase que él tenía sospechas de que el vuelo 752 de UIA no sufrió un accidente.



En vuelo 752 de UIA, viajaban, además de los 63 canadienses, 82 iraníes, 11 ucranianos (2 pasajeros y 9 tripulantes), 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos.



El Boeing 737-800 con destino a Kiev salió del aeropuerto internacional iraní Imán Jomeiní en la madrugada del miércoles y minutos después del despegue se estrelló.