Iceta prioriza apostar por diálogo aunque pueda tener coste electoral

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que su partido seguirá apostando por la resolución del conflicto catalán mediante el diálogo pese a que eso pueda tener un desgaste y un coste en las urnas: "Me da igual".

"El problema que tenemos entre manos solo se arregla dialogando. ¿Que esto puede tener costes? Puede que sí. Pero ¿qué es más importante: el coste que pueda tener para un partido o la búsqueda de una solución acordada que necesita el país? No tenemos ningún tipo de duda", ha zanjado en una entrevista de Europa Press.

A Iceta no le inquieta que el PP llame a los votantes socialistas a apostar por los populares tras el acuerdo de investidura entre PSOE y ERC: "Si invita a los socialistas o gente que han votado a los socialistas a abrir a Vox las puertas del Gobierno de España, que lo haga".

Preguntado por si le preocupa que surjan nuevas fuerzas políticas que rechacen pactar con los independentistas y que traten de ocupar su espacio, ha ironizado: "Que lo prueben. Para mí, cuantos más partidos, mejor. Cuanto más divididos vayan los demás, mejor".

Ha hecho referencia a la expresión utilizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre no dormir tranquilo y ha asegurado que a él solo le impediría dormir tranquilo no haber hecho "todo lo posible por arreglar un problema que mantiene a la política catalana bloqueada desde 2012".

SOLUCIONES DEL 60 Ó 70%

Para ello, Iceta se ha apoyado en datos del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) para recordar que los porcentajes a favor y en contra de la independencia están muy reñidos y ha apostado por "encontrar una solución que pueda concitar una mayoría lo más amplia posible".

"Es obvio que la solución tendría que contentar como mínimo a un 60 ó a un 70% porque, si no, estamos en ese bloqueo actual. Por lo tanto, esto requerirá de tiempo y de disposición a moverse", ha razonado.

INHABILITACIÓN DE TORRA

El primer secretario socialista se ha posicionado en contra de que la Junta Electoral Central (JEC) se haya adelantado al Tribunal Supremo planteando la inhabilitación del presidente Quim Torra por la vía de retirarle el acta de diputado, porque opina que el primero se tendría que haber inhibido en favor del segundo.

La Ley de Presidencia explicita que hay que ser diputado para ser investido presidente, y voces desde el Govern defienden que perder la condición de diputado conlleva perder la posibilidad de ser investido, pero no de mantenerse en el cargo, y ahí Iceta sí considera que puede haber diferentes interpretaciones, pero no si el Supremo lo inhabilita como presidente.

"Los servicios jurídicos del Parlament son los que dijeron que, si no era diputado, no podría ser presidente; y, en cambio, algunos dicen que no podría ser elegido presidente, pero, como ya lo es, no debería dejar de serlo", ha reconocido.

"Lo que no es opinable es que una sentencia firme de inhabilitación le impediría poder seguir siendo presidente porque esto lo dicen las leyes catalanas, y veo que algunos miembros del Govern también deben opinar igual porque se han pronunciado sobre el tema", ha dicho en referencia al vicepresidente del Govern y dirigente de ERC, Pere Aragonès.

En caso de ser inhabilitado en firme, Iceta cree que deberían convocarse elecciones, pero asume que la ley permite al Parlament escoger a un nuevo presidente, aunque "para ello hay que encontrar a un candidato que tenga mayoría suficiente".

Ha defendido que una sentencia de inhabilitación del Supremo desencadenaría automáticamente el procedimiento por el que el vicepresidente asumiría ciertas funciones de la Presidencia y se abriría el plazo para que la Cámara encontrara un sustituto de Torra, aunque sabe que hay quien defiende que es el Parlament quien debe iniciar ese proceso.

Preguntado por si el acuerdo conseguido con los republicanos para alumbrar la investidura de Sánchez podría abrir la puerta a que los socialistas facilitaran la investidura de un eventual candidato a propuesta de ERC, ha ironizado: "Me parece que con una abstención no llegan".

Por todo ello, ha insistido en adelantar los comicios: "No podemos ir a una legislatura agónica. Ahora lo que nos conviene es abrir otro capítulo. ¿La mayoría independentista tiene derecho a buscar otro candidato y hacerlo presidente? Sí, es legal y legítimo. Ahora bien, yo creo que, tal y como están las cosas, nos conviene que sean gobiernos lo más sólidos posibles".