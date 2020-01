Neonazis hacen una sentada en la sede del PSOE por Hogar Social Madrid

Una veintena de miembros del colectivo neonazi Hogar Social Madrid han irrumpido este jueves sobre las dos de la tarde en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, y durante algo más de media hora han hecho una sentada en el vestíbulo, en el espacio previo al control de seguridad, que no han podido traspasar.



La protesta ha tenido lugar unas horas después de que la Policía Nacional desalojara, sin incidentes, a una treintena de integrantes y simpatizantes de Hogar Social Madrid que mantenían ocupado un edificio en la plaza Cristino Marcos de la capital, antigua sede de Comisiones Obreras.



El PSOE ha publicado en Twitter un vídeo en el que se recoge el momento de tensión vivido en la sede con la irrupción de los miembros del colectivo neonazi, junto al mensaje: "Frente a la intolerancia, más fuerza y convicción de nuestros principios socialistas".



"No nos vais a callar, no nos vais a amedrentar. Somos y seguiremos siendo el dique de contención ante la extrema derecha", señala en el tuit el Partido Socialista.



Tras la sentada que ha estado protagonizada por el grito: "Ayudas sociales para los nacionales" proferido por los miembros del colectivo neonazi, la Policía Nacional los ha desalojado sin que se registraran incidentes.



Esta mañana, el desalojo de la antigua sede de Comisiones Obreras, situada en el número 4 de la plaza de Cristino Martos, en el distrito de Centro, lo ha llevado a cabo la Unidad de Intervención Policial (UIP) y ha contado con la colaboración de la Policía Municipal.



El SAMUR ha tenido que atender a cuatro personas que se encontraban enfermas de un total de 26 que estaban en el edificio, según fuentes del colectivo Hogar Social, que ocupó este inmueble el 3 de noviembre de 2018.



Se trata del noveno edificio que la agrupación neonazi ocupaba desde su constitución en 2014.



La antigua sede de CCOO en Madrid, de siete plantas y un sótano, con una superficie total de unos 7.000 metros cuadrados, permanecía vacía desde 2013, cuando los empleados del sindicato fueron trasladados a otras oficinas de la capital.



Hogar Social Madrid se dio a conocer en 2014 tras ocupar un edificio en el barrio de Tetuán para repartir comida solo a españoles.



Desde ese momento ha ocupado diferentes lugares de la capital que siempre han sido desalojados por la Policía tras la correspondiente orden judicial.