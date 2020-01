Adelante acusa a Moreno de usar a Andalucía como "arma"

Adelante Andalucía ha acusado hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de utilizar a Andalucía como "arma arrojadiza y partidaria" contra el futuro Gobierno de coalición de Pedro Sánchez en lugar de "defender" los intereses de la comunidad.



La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha respondido en estos términos a la intención del presidente andaluz de convocar movilizaciones si se consuman los privilegios a otras comunidades y hay un maltrato a Andalucía por parte del Gobierno central.



Aguilera ha sostenido que cuando escucha al PP, Ciudadanos y la "extrema derecha" de Vox pedir que Andalucía sea "punta del lanza contra" el Ejecutivo de Madrid "no me lo creía".



"Hasta el portavoz andaluz de Vox se ha vuelto autonomista", ha ironizado la dirigente morada, que ha aseverado: "Autonomía es mucho más que un lazo en la solapa, que utilizar a Andalucía como arma arrojadiza contra el Gobierno".



Además, ha esgrimido que el presidente andaluz "debería recordar cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad, cuando se sentaba a negociar con Jordi Pujol la cesión del IRPF o cuando Aznar hablaba de ETA como el movimiento de liberación nacional vasco", ha enfatizado.



La portavoz ha criticado el "centralismo" del PP andaluz en acontecimientos como su "negativa" a la deuda histórica andaluza y a conseguir "más autogobierno", por lo que cree que Moreno "no tiene" autoridad moral para plantear esta confrontación al Gobierno central.



En su opinión, la actitud del presidente de la Junta responde a la estrategia de "crispación y de hooligan" de sus compañeros de partido en el Congreso de los Diputados, que ha calificado de "inadmisible" y de "falta de respeto" a la Constitución y la democracia.



La representante de Podemos Andalucía, que en su momento cuestionó la fórmula de la coalición con el PSOE a nivel nacional, ha pedido al futuro Ejecutivo de Sánchez una adecuada financiación autonómica, respeto al Estatuto de Autonomía y que garantice los derechos de Andalucía como "nacionalidad histórica".



También le ha reclamado políticas sociales y de empleo para combatir la precariedad y la pobreza, la deuda histórica, que considera "no saldada" y que Andalucía sea escuchada y esté en las mesas en las que se aborde el debate territorial.



Aguilera ha solicitado, asimismo, al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos infraestructuras ferroviarias "decentes", que favorezca la transición ecológica y el cambio de modelo productivo.



"El Gobierno central debe ser sensible y generoso con las muchas necesidades de Andalucía. No vamos a admitir que se negocie con Cataluña, País Vasco o Galicia y no se haga con esta comunidad histórica", ha advertido.