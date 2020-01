PP-A cree que el PSOE busca "cómo salvar a la soldado Díaz"

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha asegurado este jueves que una de las razones del retraso en la elección de los ministros del nuevo Gobierno es que el PSOE busca "cómo salvar a la soldado Díaz" y podría hacerlo nombrando ministra a la expresidenta andaluza.



En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Nieto ha asegurado que la formación del Ejecutivo se retrasa por que "no existe un proyecto de gobierno determinado, hay presiones de sus socios independentistas por resolver y también cuestiones pendientes e incógnitas dentro del propio PSOE", entre las que ha situado el futuro de Díaz.



"Es cómo conseguir rizar el rizo para quitarse del medio a Díaz en Andalucía porque le estorba sin contaminar demasiado el Gobierno que tiene que salir con una persona que está con serios problemas de vinculación con el escándalo de los ERE y la corrupción en Andalucía", ha argumentado el portavoz del PP.



Nieto ha asegurado tener "informaciones" del "interés" de la líder regional socialista por formar parte del Gobierno, a lo que ha unido que "es bastante extraño que la secretaria general del PSOE-A sea una de las pocas dirigentes territoriales que está presente todos los días en la sesión de investidura".



"Ya no sólo no vuelve a decir lo que decía, sino que mantiene un silencio incomprensible y se la ve emocionada y llorando cuando se firma un acuerdo con un partido como Podemos, al que denigraba, y con otros dos con los que dijo que no se podía admitir un Gobierno Frankenstein donde hubiera independentistas", ha sentenciado.



A su juicio "la misma señora Díaz no puede ser la que ahora está actuando como está actuando salvo que tenga un interés muy concreto por dejar Andalucía", por lo que ha recordado que "ya quiso hacerlo en su día, no pudo porque perdió las primarias, y esta es la segunda oportunidad y a lo mejor la última de tener una salida".



El portavoz popular ha lamentado que desde el PSOE andaluz "se diga ahora que el referéndum en Cataluña está justificado y que se entienden las cesiones al independentismo catalán", lo que ha calificado como "una prueba evidente de la complicidad del PSOE-A con el PSOE nacional en un fraude electoral".



"Todos oímos a Sánchez decir en campaña que iba a proponer incluir en el Código Penal que se considerara un delito la convocatoria de un referéndum ilegal, y eso es lo que votaron los ciudadanos", ha indicado Nieto, que cree que el PSOE "ha pasado de querer mejorar la vida a los ciudadanos a quererlo para muy pocos: Sánchez como presidente y a lo mejor Díaz como ministra".