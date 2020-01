La RAE retoma el debate sobre lenguaje inclusivo en la Constitución

La Real Academia Española (RAE) retomará este jueves 9 de enero el debate sobre el informe 'el buen uso del lenguaje inclusivo' en la Constitución española, encargado por el anterior Gobierno y que tendrá que ser entregado al nuevo Ejecutivo de coalición.

Esta será la tercera ocasión en que un pleno de la institución debate sobre este documento, toda vez que la RAE inició el trámite el pasado 12 de diciembre --la semana anterior hubo "una introducción sin mucha importancia", tal y como confirmó el director, Santiago Muñoz Machado--. El debate siguió el 19 de diciembre, sin llegar a una conclusión, y la llegada del periodo navideño paralizó todo hasta esta segunda semana de enero.

Muñoz Machado ya avanzó a principios de diciembre que el debate sería "intenso y extenso". "Va a ser un tema a tratar en los próximos plenos hasta enero y no vamos a dejar el asunto sin terminar", señaló entonces el académico, quien no obstante no concretó una fecha para cerrar el informe.

En total, son cerca de 30 páginas de borrador que están siendo analizadas en los plenos con las intervenciones y observaciones de los académicos. Habitualmente, los informes como éste se aprueban en la RAE mediante consenso, aunque se puedan votar, sin ser lo habitual.

"Vamos a hablar estrictamente de la Constitución, no del lenguaje inclusivo en general, y tampoco hay que hacer recomendaciones políticas. Tenemos que hablar de si está bien o mal escrita o de si se puede feminizar un poco o no", adelantaba el director de la academia.

REY Y REINA

Respecto al contenido de ese borrador, únicamente se conoce que una de las recomendaciones podría ser la de incluir 'Reina', término que no aparece en la Constitución y que es un asunto a considerar. En cualquier caso, no se esperan grandes cambios respecto a la 'doctrina Bosque' establecida en el año 2012 sobre el lenguaje inclusivo.

"No hay que sospechar que la doctrina se vaya a cambiar ni cabe esperar que se hagan recomendaciones sobre cambios en el lenguaje. La RAE no hace políticas legislativas, sino que simplemente explica cómo hablan la mayoría de los hablantes y recoge las normas", apuntaba Muñoz Machado.

EL DESTINO DEL INFORME

Muñoz Machado ya explicaba el pasado mes de octubre en una entrevista con Europa Press que la institución estaba a la espera de una reunión con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, para decidir qué se hacía con el informe, el cual estaba paralizado.

"Tenemos pendiente una última conversación con la vicepresidenta y haremos lo que nos diga: si quiere el informe, se lo damos, y si no, lo guardamos para cuando se abra la cuestión de la reforma constitucional", señaló entonces el director de la RAE. Se da la circunstancia de que, con la llegada del nuevo Gobierno, los interlocutores del Ejecutivo podrían cambiar, a la espera de conocerse la composición final de los ministerios.