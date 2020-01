Moreno llama a la movilización si Sánchez "pisotea" a Andalucía

El Gobierno andaluz se postula como una de las principales voces críticas del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos en España. Poco antes de que Pedro Sánchez prometiera como presidente ante el rey Felipe VI, su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, le lanzó el primer órdago. Si no hay un trato justo a la comunidad andaluza por parte del Gobierno central, los andaluces se echarán a la calle. Incluso hay fecha: el 28 de febrero, el Día de Andalucía.

A partir de ahora, el Gobierno andaluz analizará cada decisión que se tome desde Moncloa y acudirá al Tribunal Constitucional con lo que vulnere el marco legal. “Serían los andaluces los que saldrían a la calle y el Gobierno autonómico lo haría detrás de ellos”, ha manifestado el presidente andaluz. Tal es así que ha apuntado al 28F como jornada “reivindicativa” en caso de “menosprecio” a la región andaluza.

Es más, ha insistido en que le preocupa que haya un “eje de influencia” entre Cataluña y el País Vasco y “se olviden” de Andalucía. “No vamos a consentir que nadie nos vaya a pisotear”, ha dicho.

Por lo pronto, Moreno ha pedido una audiencia con Sánchez para abordar cuestiones como la “intervención” de Andalucía por el déficit en el ejercicio de 2018 o el impago por parte del Ejecutivo de los 537 millones por la liquidación del IVA.

Ante tales advertencias del presidente andaluz, el PSOE-A ha salido este miércoles a replicar. “No me voy a reír de la propuesta porque no me voy a reír de algo que tenga que ver con el 28 de febrero, pero alguien tendrá que explicar cómo un presidente que gobierna gracias a la ultraderecha, que quiere acabar con el Estado de las autonomías, pretende defender el 28-F”, ha manifestado el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, quien ha añadido que el órdago lanzado por Moreno de pedir que salgan los andaluces a la calle “es como si un gato habla francés”.