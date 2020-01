Bassa (ERC): "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

La diputada de ERC, Montserrat Bassa, hermana de la política independentista presa Dolors Bassa, ha espetado este martes, en su discurso en la sesión de investidura: "Me importa un comino la gobernabilidad de España".



De hecho, ha asegurado que, por su parte, personalmente "habría votado no" a la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, pero que optarán por la abstención porque creen en el "diálogo" para construir una República catalana desde "la cordialidad con España" también y por la "empatía" que le recomiendan sus compañeros presos.



Para Bassa los socialistas son también "verdugos", y "no solo los jueces", y además son "cómplices de la gran mentira" sobre la violencia en Cataluña.



"Ante toda la rabia que me genera la injustica y la mentira, ¿cree que me importa la gobernalidad de una España que tiene a mi hermana y a mi Gobierno en la cárcel y en el exilio?. Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España", ha afirmado entre gritos de algunos diputados.



Para finalizar, ha reivindicado "la libertad inmediata" del líder de su partido, Oriol Junqueras, y la "nulidad de la sentencia".



Bassa ha iniciado su intervención recordando emocionada la situación de su hermana y echando en cara que con su encarcelación le han robado un "trozo de vida" a ella y a su familia.



Por eso, se ha dirigido a Sánchez como "una familiar de una presa política catalana" y le ha dicho a los socialistas que "no solo los jueces, también ustedes son verdugos", ya que "está en su mano" hacer y cambiar las leyes.



"Están en la cárcel es porque ustedes quieren que estén allí", ha afirmado Bassa en referencia a su hermana y al resto de políticos independentistas presos, mientras que el resto del hemiciclo incluso se "alegra" de su dolor y querría que fuera mayor, ha recriminado.



Por eso, ha apuntado que "la cuestión importante" es dónde está el PSOE ante esta situación y ha cuestionado si se alegra del dolor de los presos independentistas y sus familias y si incluso se siente satisfecho de las condenas recibidas y de los "golpes que la violencia policial" en las calles de Cataluña.



Y ha concluido que si se quiere resolver el conflicto político y que la mesa de diálogo sea "provechosa" es necesario la "empatía" y ERC se va a abstener pese a la "rabia y la impotencia" que siente porque son "fieles a la ideología pacifista que considera que los conflictos se resuelven dialogando".