Casado acusa a Sánchez "cambiar el régimen" del 78 por mantenerse

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al candidato socialista Pedro Sánchez de "cambiar el régimen" de la Constitución de 1978 con tal de mantenerse en el poder y de haberse convertido en el "hombre de paja" del independentismo y su "caballo de Troya" para llegar al Gobierno.



En su intervención en el debate de investidura, ha considerado que Sánchez "ha puesto el futuro de España" en manos de los "dos granes enemigos de España: los golpistas y los independentistas" para conseguir este martes su investidura porque solo piensa en seguir en La Moncloa a cualquier precio.



"Su única patria es usted", ha espetado a Sánchez, al que ha llamado "ultra", así como a sus socios de Gobierno, porque lo que se ha visto de ellos este semana en el debate de investidura "da miedo", ha asegurado Casado, al recordar la referencia de la portavoz de Bildu al Frente Popular.



Casado ha iniciado su discurso reivindicando la Constitución y la figura del jefe del Estado, ante los ataques "por parte de los radicales que sustentan la candidatura de Sánchez", lo que ha llevado a los aplausos de los diputados de su partido exclamando "viva el rey".



También ha rendido homenaje a todas las víctimas del terrorismo que considera que fueron "ultrajadas" en las pasadas jornadas de la sesión de investidura.



Y ha concluido su intervención asegurando que el PP muy pronto va a conseguir recuperar "el sueño de los españoles", en referencia al "insomnio" que temía Sánchez en julio si Unidas Podemos estaba en el Gobierno.



Durante su discurso, el líder de la oposición ha mantenido su tono duro del sábado y ha criticado al candidato socialista, tanto por su coalición con la formación morada, como por el acuerdo para la abstención de ERC o la de EH Bildu con la que contará para su investidura, y le ha atribuido el haber "liquidado el socialismo constitucional".



"El hábito no hace al monje y su disfraz de moderado se le ha caído", ha dicho Casado a un Sánchez que considera que ha "desistido de sus obligaciones constitucionales y va a configurar el Gobierno "más radical" de la historia de España.



Por eso, ha advertido de que al Gobierno socialista "más le valdría honra sin gobierno que gobierno sin honra", y ha replicado a Sánchez parafraseando al presidente de la República, Manuel Azaña, cuando dijo: "Les tolero que ataquen a la República, pero nunca les tolerare que ataquen a España".



Así, ha avisado al presidente del Gobierno en funciones de que la historia "no le absolverá" porque es "inaceptable" que hable de la Constitución como "un candado" y esté más cómodo con quien ataca la Carta Magna que con quien la acata.



Por su parte, el PP va a centrar su oposición, en "impulsar la reagrupación de la España constitucionalista", ha anunciado Casado, para construir una nueva mayoría social en la que cree que pueden integrarse incluso los socialistas que estén en desacuerdo con esta deriva de Sánchez.



En la misma línea, ha recomendado al candidato socialista que no pretenda "gobernar contra media España" ni "cometer la irresponsabilidad de recuperar los fantasmas del pasado".