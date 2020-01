El PNV acusa a la derecha de buscar la confrontación

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha defendido este martes que se pueda criticar al rey y ha acusado a los partidos de derecha de pretender la confrontación entre la jefatura del Estado y el jefe del Gobierno.



Esteban, en su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez y tras mostrarse "abochornado" por el "espectáculo" que hubo en el hemiciclo en las dos primeras jornadas del mismo, ha señalado que en el Congreso se han dicho muchas cosas contra el rey peores que las que se escucharon el fin de semana.



"Y así debe de seguir siendo porque la jefatura del Estado no es más que una institución más sometida a crítica", ha añadido antes de acusar a los partidos de la derecha de hacer "un flaco favor" a Felipe VI y a su neutralidad constitucional.



Para él, en el Palacio de la Zarzuela no estarán muy contentos con la "torpe defensa" de los diputados de PP, Cs y Vox al rey porque cree que con ella lo que hicieron fue identificar la figura del monarca con sus posturas.



"Lo que buscan es confrontar la jefatura del Estado con la jefatura del Ejecutivo; al rey, salvador de España y que estaría con ustedes y lo que representan, frente al presidente de un Gobierno ilegítimo que conspira contra las bases del Estado", ha añadido dirigiéndose a los escaños de la derecha.



De esa forma ha dicho que dan la sensación de que hay una "suerte de jerarquía" del jefe del Estado que jurídicamente no existe.



Pero ante todo ello ha recordado que fue el rey quien propuso a Sánchez como candidato conociendo ya su acuerdo con Unidas Podemos y podía no haberlo hecho.



"Según su lógica, ¡qué irresponsabilidad la del monarca!", ha añadido entre aplausos procedentes de los diputados a favor de la investidura del líder socialista.



Esteban le ha reiterado el apoyo del PNV y ha recalcado que hacen falta "nuevas recetas" con las que habrá que buscar el equilibrio y distinguir lo posible y lo imposible.



Esa es la única salida y "merece la pena intentarlo", ha añadido el portavoz del PNV, quien al abandonar la tribuna de oradores y mientras se dirigía a su escaño ha estrechado la mano de Sánchez.