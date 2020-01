Bendodo: "Hoy habrá muchos socialistas pasándolo mal"

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha sostenido hoy que este martes habrá "muchos socialistas pasándolo mal" por entregar "la llave de España" a los que "quieren romper" el país, los "independentistas de Cataluña y los herederos de ETA".



Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Almería, donde ha ironizado sobre la "confianza" de los dirigentes del PSOE, que "avisaron a sus diputados que estuviesen una noche" antes en Madrid para votar en la investidura del socialista Pedro Sánchez y lanzaron "un mensaje indirecto en caso de que alguno se salga de la línea".



"No os preocupéis, que Bildu o ERC van a votar a favor -les dijeron según Bendodo- por si alguien tuviera la tentación. Estoy convencido de que no uno, más de un socialista decente diputado ha tenido o puede tener la intención de hacer un buen servicio a España y que este Gobierno no eche a andar", ha manifestado.



Ha asegurado que el apoyo de Bildu y ERC no es una "buena noticia para España" y, por ello, para Andalucía, aseverando que la Junta de Andalucía estará "muy pendiente" y será un "bastión de la defensa de la unidad" del país a "ultranza", sin ningún tipo de "tibieza".



Asimismo, ha asegurado que el Gobierno andaluz reivindicará su "papel" sin exigir más que nadie pero sin aceptar ser menos que nadie. "A partir de mañana, si hay un ministro de Hacienda, lo primero que vamos a exigir, alto y claro, son los 513 millones de euros que deben del IVA a los andaluces, que nos lo paguen de una vez", ha apuntado.



A su vez, ha reiterado que habrá socialistas "pasándolo mal" porque el PSOE es un "gran partido que ha prestado un gran servicio a España" y que posibilitó junto a otros partidos una "transición ejemplar", afirmando que ese PSOE "no pactaría hoy con Podemos" ni con ERC o los "herederos de Batasuna", porque "no tiene nada que ver con el que ha montado Sánchez".



"Al final Sánchez pactará y el PSOE seguirá, pero será un PSOE lastrado con esta herencia que le va a acompañar siempre. Ha convertido el socialismo en un batiburrillo de ideas, un conjunto de familias en el que cada uno defiende su interés, y él el primero", ha apostillado.



Por ello, ha sostenido que la Junta no hará "ni una sola concesión" porque el "buen rumbo" de Andalucía, "liderando factores económicos que nunca habíamos liderado, es el camino que no debemos abandonar".