La Junta exige un debate serio sobre el mapa ferroviario

La Junta ha reivindicado al Gobierno central un debate "serio y sereno" sobre el mapa ferroviario de Andalucía, ha apostado por mejorar las infraestructuras para acercar municipios y ha fijado como prioridad la puesta en uso del eje transversal entre Osuna y Pedrera que beneficia también a Granada.



La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas antes de un encuentro con la Plataforma en Defensa del Tren Rural andaluz, que se ha celebrado en Granada.



Carazo ha recordado que casi la totalidad de las demandas de esta plataforma están dirigidas al Gobierno central, competente en la materia, aunque ha recalcado que la Junta apoya las reivindicaciones por el interés andaluz.



La titular de Fomento ha exigido abrir un debate "serio y sereno" sobre el mapa ferroviario andaluz y ha incidido en la necesidad de mejorar la conexión en los municipios de Andalucía para avanzar también en la vertebración del territorio.



Como prioridad, la Junta ha pedido solventar los problemas jurídicos, "que no políticos", para la puesta en marcha de los diez kilómetros del eje transversal Osuna-Pedrera, cuyas obras terminaron el pasado mes de mayo pero que no está en funcionamiento.



"Pedimos que se arregle cuanto antes en beneficio de Granada, Málaga y Sevilla", ha resumido Carazo.



La consejera también ha reclamado al Gobierno central que comunique las decisiones que afectan a Andalucía para poder planificar, ya que la Junta trabaja en su plan de infraestructuras 2021-2027 y necesita conocer las los planes estatales.



"Tenemos que ayudar a muchos municipios que no se pueden quedar sin su tren", ha sentenciado.