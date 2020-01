Al menos once muertos en un atentado suicida en el norte de Camerún

Al menos once personas murieron y 26 resultaron heridas hoy a causa de un atentado suicida atribuido al grupo yihadista Boko Haram en el norte de Camerún, según confirmaron a Efe fuentes de las fuerzas de seguridad.



El suceso ocurrió en la tarde de este lunes en la localidad de Fotokol, situada en la región camerunesa del Extremo Norte.



"El ataque terrorista fue causado por una bomba suicida", detallaron a Efe las fuentes, que agregaron que entre las víctimas hay mujeres y niños, sin precisar su número.



Las autoridades camerunesas no han hecho, por el momento, ninguna declaración oficial.



Boko Haram, que significa en lenguas locales "la educación no islámica es pecado", lucha por imponer un Estado islámico en Nigeria y pretende convertir el área del lago Chad -que también comprende territorios de Níger, Chad y el norte de Camerún- en su nuevo bastión.



Una fuerza conjunta multinacional integrada por Nigeria, Níger, Camerún y Chad ha debilitado considerablemente la insurgencia de Boko Haram, aunque los yihadistas aún lanzan ataques indiscriminados contra áreas sensibles.



Pese a los esfuerzos, Boko Haram aún sigue perpetrando atentados y recientemente se supo que en diciembre pasado mató a 50 pescadores en la zona.



Según Amnistía Internacional, desde enero de 2019 más de 200 civiles murieron a causa de los radicales islámicos solo en Camerún.