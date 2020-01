Este martes, votación definitiva de la investidura de Sánchez

El Congreso celebra este martes la segunda y definitiva votación del candidato socialista, Pedro Sánchez, en la que salvo sorpresa mayúscula será investido presidente del Gobierno.



Tal y como estaba previsto, la Cámara Baja rechazó el domingo la investidura de Pedro Sánchez al no obtener la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación.



El artículo 171 de la Constitución establece que si el candidato no obtiene la mayoría absoluta en primera votación se procederá a una nueva pasadas 48 horas, escrutinio para el que ya solo es necesario mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra para ser investido.



En aplicación de este precepto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado una nueva sesión para mañana a las 12:00 horas.



En cualquier caso, la segunda votación no se celebrará antes de las 12:45, 48 horas después de la primera.



Antes de proceder a esta votación y según establece la Constitución, Pedro Sánchez podrá intervenir por un tiempo máximo de diez minutos y los portavoces de grupos parlamentarios por cinco minutos cada uno para fijar su posición.



Si no hay cambios, el candidato socialista será elegido por estrecho margen, con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.



Votarán "sí" PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG; en contra el PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y CC, mientras que ERC y EH Bildu se abstendrán.



Este lunes, representantes del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe han denunciado la existencia de una campaña de acoso ante la sesión de mañana.



Por su parte, el comité permanente de Coalición Canaria ha calificado, también hoy, de "muy grave" la situación creada por "la discrepancia" de voto de la diputada Ana Oramas respecto a la sesión de mañana y decidirá los pasos a dar "cuándo y cómo proceda" sin permitir "injerencias".



Si como es previsible Sánchez es investido presidente del Gobierno, el nuevo Gobierno de coalición podría celebrar su primer Consejo de Ministros el viernes 10 de enero.



Fuentes del Palacio de La Moncloa calculan que será el miércoles cuando Sánchez prometa su cargo ante el Rey y, a partir de ahí, el jefe del Ejecutivo -que ya no estará en funciones- puede nombrar a su gabinete.



Las fuentes del Ejecutivo apuntan que el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición se celebraría el viernes, de forma que sus miembros podrían jurar o prometer sus cargos un día antes, el jueves.



Este calendario, en cualquier caso, no está cerrado y habrá que esperar a la elección de Sánchez y a su toma de posesión.



Entre los ministros que se espera continúen en sus cargos están la vicepresidenta, Carmen Calvo, que previsiblemente será vicepresidenta primera y la titular de Economía, Nadia Calviño, que tendría la vicepresidencia tercera, porque la segunda, social, se reserva para el líder de Podemos, Pablo Iglesias.



También se espera que continúe la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a quien algunas quinielas colocan como la próxima portavoz del Ejecutivo, en sustitución de Isabel Celaá.



Los nombres que en cualquier caso han trascendido antes han sido los de los futuros miembros del gabinete procedentes de Unidas Podemos.



Además de la vicepresidencia para Pablo Iglesias, estarían Irene Montero como ministra de Igualdad, Yolanda Díaz en Trabajo, Alberto Garzón como titular de Consumo y el sociólogo Manuel Castells en Universidades.