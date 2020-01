Comienza la sesión definitiva de la investidura de Sánchez

El líder socialista español, Pedro Sánchez, pidió este martes el voto al Congreso para ser nombrado presidente del Gobierno para romper el bloqueo político que vive el país y poder construir su coalición izquierdista.



El Congreso celebra hoy la segunda votación de la investidura de Sánchez, quien recalcó en su intervención que no hay alternativa matemática en la cámara a su proyecto de gobierno: "O coalición progresista o más bloqueo para España", afirmó.



Sánchez necesita esta vez una mayoría simple, con más votos afirmativos que negativos, y en principio el actual jefe del Gobierno en funciones tendría una estrecha ventaja de solo dos votos.



En la primera votación, el pasado domingo, se requería una mayoría absoluta de 176 diputados sobre los 350 que componen la cámara, y el líder del Partido Socialista (PSOE) obtuvo 166 votos a favor frente 165 en contra y 18 abstenciones.



Esta segunda votación tiene lugar tras varias denuncias de diputados socialistas contra la campaña de presiones, amenazas e insultos que están sufriendo los diputados socialistas para que no voten a favor de Sánchez, algunas de las cuales ya han sido denunciadas a la Policía.



La intimidación que están sufriendo los diputados socialistas es "brutal", denunció hoy el número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien recordó que esa práctica es "delito y está recogida en el Código Penal".



Salvo sorpresas de última hora, hoy se pondrá fin, aunque de forma precaria, al período de inestabilidad política que comenzó con las elecciones del pasado 28 de abril, cuando no logró una mayoría de gobierno y hubo que repetir los comicios el pasado 10 de noviembre.



Y Sánchez podría anunciar la composición de su Gobierno hoy mismo o el miércoles, de forma que sus miembros tendrían tiempo de tomar posesión del cargo antes de que el viernes tenga lugar el primer Consejo de Ministros de la legislatura.