Puigdemont y Comín recogen la credencial permanente de eurodiputados

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín recogieron este lunes su acreditación permanente como eurodiputados, después de que el Parlamento Europeo (PE) haya reconocido a los dos políticos y al dirigente de ERC encarcelado Oriol Junqueras como miembros de la Eurocámara.





Fuentes parlamentarias precisaronque a pesar de haber recogido esas credenciales, Puigdemont y Comín aún deben realizar una serie de trámites legales para poder ejercer como eurodiputados, entre los que figuran la firma de una declaración de incompatibilidad de cargos.



Las fuentes indicaron que por el momento Puigdemont y Comín han sido reconocidos como miembros de la Eurocámara, pero que solo cuando firmen esos documentos podrán ejercer como tales y participar o votar en el pleno.



Por tanto, Puigdemont y Comín se verán obligados a renunciar a su acta como diputados del Parlament catalán.



Desde la Eurocámara, aseguraron que la firma de esos documentos tendrá lugar "en los próximos días".



Por otra parte, fuentes del Parlamento Europeo también confirmaron a Efe que durante esta tarde la Eurocámara recibió la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) española en la que se indicaba que Junqueras no podía ser miembro del Parlamento Europeo por estar condenado en sentencia firme a 13 años de prisión.



Este domingo Junqueras pidió a la JEC que no ejecute la resolución, ya que la recurrirá ante el Tribunal Supremo, donde solicitará su suspensión cautelarísima al considerar que vulnera sus derechos fundamentales y políticos.



La Eurocámara ha reconocido como eurodiputado al dirigente de ERC Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación, antes de recibir el documento de la JEC.



En una notificación interna del Parlamento a la que tuvo acceso Efe este lunes, la Eurocámara también confirmó como eurodiputados al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su exconsejero Toni Comín, que en diciembre ya obtuvieron una acreditación provisional como miembros del Parlamento.



En el escrito del PE se precisa que el reconocimiento definitivo de los tres políticos independentistas como parlamentarios europeos será efectivo durante la sesión plenaria que comienza el próximo 13 de enero.



No obstante, el texto subraya que su estatus de eurodiputados tiene efecto desde el 2 de julio de 2019, cuando se constituyó la Eurocámara para la actual legislatura.



"Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de diciembre de 2019, durante la sesión plenaria del 13 de enero de 2020, el Parlamento Europeo tomará nota de la elección como miembros del Parlamento Europeo de Antoni Comín i Oliveres, Oriol Junqueras i Vies y Carles Puigdemont i Casamajó con efecto desde el 2 de julio de 2019", se lee en el escrito de la Eurocámara.



El pasado 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en la que determinaba que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado y haber gozado de inmunidad a partir de la proclamación de los resultados de elecciones europeas de mayo pasado, cuando aún no había sido condenado por el Supremo.