"Es una garantía para el PSOE-A que Susana Díaz dirija sus destinos"

El portavoz parlamentario del Grupo Socialista, José Fiscal, cree "sin ninguna duda" que es una "garantía" para su partido que la actual secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "dirija sus destinos", aunque serán los militantes "los que tengan que hablar" cuando se celebre el congreso regional.



"Susana Díaz ya ha dicho que se va a presentar a las primarias y, si hay más candidatos o no, ya se verá; serán los militantes los que tengan que hablar", ha señalado.



En una entrevista con EFE, ha asegurado que tiene la "certeza" de que Díaz es la militante "con más posibilidades, prácticamente la única, de volver a presidir de la Junta", y cree que "eso lo sabe todo el mundo".



"Lo sabe la derecha y por eso le ataca de manera sistemática y encarnizada", ha opinado el portavoz socialista, que ha agregado que "para gobernar, lo mejor es que el partido lo lidere Susana Díaz".



Lo ha dicho al ser preguntado si en el PSOE andaluz hay "cantera" para liderar el partido y optar a la Presidencia de la Junta: "La estrategia de los partidos, por lo menos los que tienen vocación de gobierno, gira en torno a gobernar y creemos que para gobernar, lo mejor es que el partido lo lidere Susana Díaz; eso lo tenemos muy claro y lo tiene claro la mayoría de la gente en Andalucía", ha sostenido.



"El propio gobierno lo teme como una vara verde; no se ataca de una manera encarnizada y miserable a una líder si no se la teme, por lo que a las pruebas me remito", ha remachado.



En su opinión, los resultados en Andalucía de las últimas cuatro convocatorias electorales avalan a Susana Díaz.



"Se pueden discutir de muchas cosas, pero no de que el PSOE no sea el primer referente de Andalucía", ha dicho categóricamente.



Sobre si la sentencia de los ERE fraudulentos de la Junta puede afectar al futuro político de Susana Díaz después de que la mayoría de los grupos parlamentarios hayan pedido su dimisión, el dirigente socialista ha recordado que ella "no estuvo en ningún momento en un gobierno que tuviera relación con esos hechos y, quien intente decir lo contrario, está mintiendo".



"El señor (Pablo) Casado dijo que él no tenía nada que ver con el caso Gürtel ni con las decenas de casos de corrupción del Partido Popular cuando sí participó en ejecutivas y en órganos de decisión en los que compañeros suyos han sido encausados", ha subrayado.



Asimismo, ha recordado que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, aparece "en una relación de cargos del Partido Popular que cobraron sobresueldos, y no ha dado explicaciones".



Frente a ello, ha criticado que "hay quien se empeña" en relacionar a la expresidenta de la Junta con el caso de los ERE.



"Y lo hacen porque le temen, porque es claramente la contrincante más incómoda que tiene la derecha de esta comunidad", ha aseverado.



Sobre si la sentencia de los ERE le está "pasando factura" al PSOE andaluz, ha indicado que este partido lleva "conviviendo" con ese asunto mucho tiempo "y ganando elecciones a la par".



"Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, entendemos que es una época pasada, que hay que mirar al futuro y confiar, además, en lo que diga el Tribunal Supremo", ha considerado.



Porque el PSOE confía "absolutamente" en la honradez de los expresidentes de la Junta "y de muchos de los protagonistas que han sido juzgados".



Al mismo tiempo, ha defendido que la "obligación" de su partido es seguir trabajando "para ganarse la confianza de la ciudadanía".



Respecto al anuncio del actual Gobierno andaluz de que no pagará la asistencia jurídica de los ex altos cargos de la Junta condenados, ha recalcado que el anterior Ejecutivo lo hizo "de acuerdo con la ley, cumpliendo estrictamente la ley", y ha considerado que hay personas que "tienen derecho a que sean defendidos por parte del gabinete jurídico de la Junta".



"Cuando se produzca, analizaremos con detenimiento, exactamente, la decisión del Gobierno para pronunciarnos con más precisión, habrá que ver cada caso", ha opinado.