Se reduce el operativo para localizar al anciano de Zújar

Los responsables del operativo de localización del anciano de 89 años y con demencia desaparecido desde este lunes en Zújar (Granada) han decidido limitar a "búsquedas puntuales" su actuación, aunque no se descarta reactivarlo en el caso de que aparecieran nuevos indicios.



Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad a través de su perfil en la red social Facebook, tras varios días sin nuevos datos sobre el vecino desaparecido los mandos de la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) han acordado no seguir seguir con el puesto de mando avanzado.





No obstante, según han apuntado por su parte fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, esto no significa que no continúen las "búsqueda puntuales" del anciano desaparecido o que se pudiera retomar el operativo especial si hay nuevos indicios sobre su paradero.



A partir de ahora, la búsqueda del desaparecido se integrará por tanto en los trabajos cotidianos de todos los servicios de emergencias de la zona y tampoco se descarta que la próxima semana pudiera incorporarse una nueva unidad canina especializada en restos biológicos.



El Ayuntamiento de Zújar, que ha agradecido la colaboración prestada estos días por voluntarios, vecinos y cuerpos de seguridad, ha vuelto a hacer un llamamiento para que los propietarios de las fincas de la vega de la localidad se desplacen hasta ellas para comprobar que el anciano no se encuentra en esos emplazamientos.



El anciano permanece desaparecido desde el pasado lunes, según la denuncia de una de sus hijas, que expuso que no sabía nada del octogenario desde esa tarde y que el hombre tenía diagnosticada una demencia.