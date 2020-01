Sánchez no duda de ser investido el martes: "¡Claro, hombre!"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, está convencido de que será investido presidente del Gobierno y así lo ha asegurado a los periodistas con un "¡claro, hombre!" al plantearle si conseguirá ese objetivo el próximo martes.



Sánchez ha hecho este breve comentario en los pasillos del Congreso al término de la sesión en la que no ha obtenido la mayoría absoluta requerida en primera votación para ser elegido presidente.



El próximo martes sólo precisará de mayoría simple (más votos a favor que en contra) y será elegido presidente si se mantiene el sentido del voto expresado este domingo por cada uno de los diputados.



Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha subrayado que se está "en el buen camino" para culminar la investidura de Sánchez.



Ha añadido que ha habido un buen debate previo a la votación de investidura de este domingo y que la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha resaltado la historia del partido y su defensa de los derechos, las libertades y la democracia en cualquier situación.



Frente a la derecha "radicalizada y dispuesta a que España no tenga un Gobierno", ha subrayado que el PSOE desea un Ejecutivo y que sea progresista.



"Estamos en un ambiente muy constructivo y esperamos que nuestro candidato sea presidente del Gobierno", ha subrayado.



También la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, se ha referido a la votación del martes para apelar a la responsabilidad y considerar que no es bueno que haya fuerzas políticas que traten de ponerse en contacto con otras para cambiar el sentido del voto.



En el grupo socialista ha garantizado que está muy claro que no se va a aceptar ningún tipo de presión.