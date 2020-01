El Congreso rechaza la investidura de Sánchez en primera votación

El Congreso de los Diputados ha rechazado este domingo, tal y como estaba previsto, la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, quien no ha obtenido la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación.



Sánchez ha obtenido 166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, por debajo de los 176 votos afirmativos que se requieren para que el Congreso lo designe presidente del Gobierno.



El candidato del PSOE ha obtenido un voto menos de los previstos inicialmente debido a la ausencia por enfermedad de la diputada del grupo de Unidas Podemos Aina Vidal, aunque no influido en el resultado.



Fuentes de su partido han asegurado que a la diputada no le ha dado tiempo a solicitar el voto telemático aunque han garantizado que votará el próximo martes, en la votación definitiva.



Este domingo han votado "sí" PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG; han votado en contra el PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y CC, mientras que ERC y Bildu se han abstenido.



El artículo 171 de la Constitución establece que si el candidato no obtiene la mayoría absoluta en primera votación se procederá a una nueva pasadas 48 horas para la que ya solo es necesaria mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra para ser investido.



En aplicación de este precepto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado una nueva sesión para el próximo martes 7 de enero a las 12:00 horas, de forma que la votación no se celebrará antes de las 12:45, 48 horas después de la primera.



Antes de proceder a esta votación y según establece la Constitución, Pedro Sánchez podrá intervenir por un tiempo máximo de diez minutos y los grupos parlamentarios por cinco minutos cada uno para fijar su posición.



Salvo sorpresa mayúscula, la votación del próximo martes sumará 167 "síes" frente a 165 "noes" y 18 abstenciones, con lo que Pedro Sánchez será investido.



Una vez que el Congreso otorgue la confianza al candidato, la presidenta del Congreso lo comunicará al rey, a los efectos de su nombramiento oficial como Presidente del Gobierno.