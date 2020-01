El PRC confirma su 'No' a Sánchez

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en el Congreso, José Marísa Mazón, ha confirmado su voto en contra de la investidura de Pedro Sánchez y espera que esa decisión no tenga efectos en el Gobierno cántabro, del que "de momento" no piensan "echar" a los consejeros socialistas.

Concluida la primera jornada del debate de investidura, Mazón ha sido preguntado en los pasillos del Congreso si mantiene el voto en contra de la investidura y ha contestado que no hay cambios en su posición ya que no ve garantías de que el pacto del PSOE y ERC no vaya a trascender del marco constitucional.

Según ha explicado, el líder del PSOE no ha obligado a ERC a atenerse a la Constitución, pero es que, además, el portavoz de los independentistas, Gabriel Rufián, ha añadido más cuestiones al margen del marco legal como la amnistía de los presos del proceso independentista de 2017.

OTRA COSA ES QUE LOS SOCIALISTAS SE VAYAN

Ante la posibilidad de que el 'no' a Sánchez afecte al gobierno cántabro que presidente Miguel Ángel Revilla, el diputado del PRC ha reafirmado que ellos mantiene su pacto autonómico y que otra cosa es que los consejeros socialistas quieran abandonar el Ejecutivo.

"Nosotros no les vamos a echar de momento", ha comentado, subrayando que a lo largo de los próximos meses se verá si se siguen cumpliendo los compromisos alcanzados en su día en el pacto autonómico de PSOE y PRC.