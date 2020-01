Sánchez: A la derecha se le hace insorportable el dolor de no gobernar

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha arremetido este domingo contra la bancada del PP y Vox y ha subrayado que "a la derecha y la ultraderecha no les duele España, les duele no gobernar España, y ese dolor se les hace insoportable".



En su respuesta a los portavoces del grupo mixto, Sánchez ha seguido sin entrar en la polémica de esta mañana tras la intervención de la portavoz de Bildu, que ha provocado la bronca en los escaños de la derecha.



Pero sí ha replicado con dureza contra el diputado de UPN Sergio Sayas por reprocharle que acepte la abstención de Bildu para ser investido y ha acusado a los diputados de la derecha de estar "bastante sueltos en el insulto" pero tener "bien fina la piel" cuando se les contesta.



Ha insistido en que esos partidos tienen un concepto distinto de la democracia, porque la composición del Congreso la eligieron los ciudadanos, y "tan legítimo" es el escaño de Sallas como de los otros 349 representantes.



"Somos tan navarros como usted, señor Sayas", le ha dicho Sánchez al diputado de UPN, y le ha reprochado además que critique la abstención de Bildu cuando su partido accedió al Gobierno de Navarra en 1991 gracias, entre otros, a HB.



Y ha lamentado las alusiones de la derecha a las víctimas de ETA para subrayar que ha habido hijos de víctimas que han subrayado su alegría por un Gobierno progresista



Sánchez ha recordado en concreto el mensaje en Twitter de María Jaúregui, hija de Juan María Jaúregui: "Mi aita también estaría feliz, Pablo Casado, porque ETA no existe, porque vamos a tener un gobierno de izquierdas y porque era un firme defensor del diálogo".



También les ha reprochado su "cinismo" ante la transferencia de la competencia de tráfico para Navarra a la que se ha comprometido el PSOE con el PNV, porque se trata de una medida que hace veinte años ya prometió José María Aznar al Ejecutivo autonómico de entonces.



"Este Gobierno transferirá estas competencias de tráfico y defenderá no solamente con palabras sino con hechos el buen nombre de la guardia civil", ha dicho Sánchez.