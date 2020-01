Dos muertos y cinco intoxicados por humo en un incendio en Albacete

Un matrimonio de avanzada edad ha muerto a consecuencia de un incendio que se producido esta madrugada en su vivienda en Hellín (Albacete), que ha motivado también que otras cinco personas hayan tenido que ser atendidas por inhalación de humo.



Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, el incendio se ha iniciado sobre las 6.00 horas, por causas que aún no han sido especificadas, en una vivienda situada en la segunda planta de un edificio de cuatro pisos situado en la calle Doctor Cerdá Martí de Hellín.



A consecuencia del incendio han fallecido dos personas, un matrimonio de avanzada edad muy conocido en la ciudad, y otras cinco han resultado afectadas por inhalación de humo.



La más grave es una mujer de 43 años, que ha sido evacuada en una UVI móvil al Hospital de Hellín, al que también ha sido trasladada otra mujer de 89 años.



También han sido atendidos en el lugar por haber inhalado humo otra mujer de 70 años y dos hombres de 27 y 69 años, respectivamente, que no han requerido ser trasladados a un centro sanitario.



Hasta el lugar se han desplazado los bomberos del parque de Hellín, que ya han extinguido el incendio, una UVI móvil y una ambulancia de urgencias y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, ha indicado el 112.



Por su parte, el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Albacete ha indicado que el fuego ha obligado a confinar a los vecinos del edificio hasta que los bomberos han comprobado que las llamas no se han extendido a ninguna otra vivienda, aunque sí han producido importantes daños en la que se ha originado.



Asimismo, ha señalado que las primeras hipótesis apuntan a que el origen del fuego puede estar en el salón del piso, aunque todavía se está trabajando para conocer las causas.



A primera hora de la mañana el incendio se ha dado por controlado y han concluido las labores de ventilación, por lo que los vecinos ya han regresado a sus hogares, ha añadido el Sepei.