El PSOE andaluz cree que el pacto con ERC beneficiará a todo el país

El PSOE de Andalucía tiene la "certeza" de que lo que "persigue" el pacto con ERC para la investidura de Pedro Sánchez es el "diálogo", y que va a "beneficiar al conjunto del país".



"No creo que haya nadie que piense que este asunto se soluciona sin diálogo", ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, en una entrevista, en la que ha puntualizado que será "un diálogo en el marco de la Constitución; eso para nosotros es innegociable y no tenemos ninguna duda de que también lo es para Pedro Sánchez, para el Gobierno y para el PSOE" federal.



Ha sostenido que el PSOE andaluz mantiene "exactamente la misma posición" que siempre en relación con Cataluña y ha agregado que confía "absolutamente" en que el acuerdo con ERC no va a suponer "ningún menoscabo" para la autonomía andaluza.



En su opinión, hay una "hipocresía enorme" por parte de los partidos de derechas, pues el PP firmó el "pacto del Majestic y (José María) Aznar hablaba catalán en la intimidad y la derecha decía que la independencia, si no era por la fuerza, era una cuestión de la que se debía hablar".



Al mismo tiempo, ha señalado que los que se rasgan las vestiduras podían haber hecho lo que hizo el PSOE en el 2016, cuando se abstuvo para que Mariano Rajoy pudiera gobernar.



"No pueden dar ningún tipo de lecciones porque el PSOE se abstuvo gratis total para que hubiera un gobierno en España, mientras que el PP y Ciudadanos no se han planteado siquiera esta posibilidad", ha remachado.



Preguntado sobre lo que el PSOE andaluz espera de la mesa de negociación entre el Gobierno de la nación y el de Cataluña, ha incidido en que "lo ideal sería que el diálogo relajara la situación y, en el mejor de los casos, que acabara con el conflicto en Cataluña".



"Entendemos que ese conflicto debe acabar desde el diálogo, un diálogo que no sobrepase los límites de la Constitución y, como tenemos la seguridad que así va a ser, eso es lo que esperamos", ha insistido.



Ha admitido que el diálogo será, previsiblemente, "arduo y largo", pero ha dicho que espera que "desemboque en una solución"."¿De qué manera? pues ya se verá, pero nosotros no tenemos ninguna duda de que se situará en el marco constitucional", ha zanjado.