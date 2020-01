Fiscal: "De fin de ciclo en el PSOE andaluz, nada de nada"

El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, José Fiscal, ve en plena forma a su organización tras un año en el desempeño de su tarea como principal partido de la oposición y, al respecto, asegura rotundo: "De fin de ciclo en el PSOE andaluz ¡nada de nada!".



"Estamos en la oposición después de haber ganado las elecciones del 2 diciembre, aunque no con mayoría suficiente para formar gobierno y, desde entonces, hemos ganado otras cuatro elecciones y cada vez con más diferencia. No vamos mal", subraya en una entrevista con EFE en la que hace balance del primer año del PSOE en la oposición tras 37 años de gobierno en Andalucía.



"Con toda certeza, cualquier partido del arco parlamentario, y no digamos del arco extraparlamentario, se cambiaría por la situación electoral del Partido Socialista y por el apoyo que la ciudadanía le viene mostrando una vez tras otra", ha recalcado antes de sentenciar: "Con esta situación, de cambio de ciclo en el partido ¡nada de nada!".



A punto de cumplirse un año de la formación del nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos y de que el PSOE andaluz, por primera vez en la historia, ejerza la oposición, Fiscal cree que el balance es "muy positivo" dentro de un proceso "lógico" de "adaptación" a una situación que no había vivido nunca.



"Hemos hecho una oposición constructiva, pero implacable, hemos denunciado con la máxima energía los asuntos que había que denunciar y también hemos apoyado e incluso liderado aquellas cuestiones que entendíamos que eran positivas para Andalucía", sostiene.



Como dato significativo, destaca que han presentado en el Parlamento 12.550 iniciativas, lo que da idea de que el PSOE se ha tomado "absolutamente en serio" la labor de control al Gobierno.



"Es verdad que el Gobierno nos ha dado diariamente muchas oportunidades para realizar el trabajo de oposición porque en menos de un año ha perdido toda credibilidad y ha demostrado que gobernar una comunidad como Andalucía les ha venido grande", señala.



Convencido de que su labor en la oposición va "por buen camino" y de que los ciudadanos siguen viendo al PSOE como "el principal partido de la oposición y el que más confianza le merece", su portavoz parlamentario descarta nuevos cambios en el grupo parlamentario tras los llevados a cabo el pasado verano.



Así, rechaza que la destacada presencia de exconsejeros en la dirección del grupo parlamentario sea una rémora, pues la participación de otros diputados es "constante" y los portavoces de las comisiones tienen un "protagonismo muy importante".



"Incluso la portavocía del grupo, más allá de que yo la ostente, se ejerce de manera coral, el protagonismo es compartido ", asegura.



Respecto a los asuntos en los que se centrarán en el nuevo año, subraya que el objetivo es hacer una oposición "útil" para los intereses de los andaluces llevando al Parlamento las principales inquietudes de la ciudadanía.



"Un año después, asuntos claves como la sanidad, la educación, la dependencia y el empleo han sido muy mal gestionados por el Gobierno", sostiene Fiscal, que añade que además de estas cuestiones hay "nuevas preocupaciones en la calle" que trasladarán al Parlamento, como la lucha contra el cambio climático, la transición energética o las nuevas tecnologías.



"Estamos haciendo una oposición alejada de titulares vacíos, y cuando presentamos una iniciativa, lo hacemos con el máximo rigor", afirma, y anuncia que el PSOE va a ser "muy incisivo" en la defensa de los asuntos mencionados porque la ley andaluza para luchar contra el cambio climático, aprobada en la anterior legislatura, sigue "metida en un cajón" pese a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, diga que va a emprender una presunta "revolución verde".



En cuanto a la propuesta anunciada por el Grupo Popular de una reforma del reglamento de la Cámara en lo relativo a las comisiones de investigación para reforzar la "presión" sobre los comparecientes, después de lo ocurrido con la Faffe, ha advertido de que el PSOE no va a dar "cheques en blanco" a nadie.



"Si hay alguien que no puede dar ninguna lección en cuanto a las comisiones de investigación son los partidos del gobierno, que han utilizado miserablemente la comisión de la Faffe para intentar erosionar al PSOE en un momento preelectoral", ha espetado.



Sobre la nueva citación de Susana Díaz en dicha comisión, que el PP ha asegurado que volverá a realizar, recuerda que la propia expresidenta de la Junta ha dicho que no tiene "ningún problema" en acudir si le citan "en tiempo y forma" y no como en la anterior ocasión.



Preguntado, por otra parte, si mejorarán las relaciones entre el PSOE y Adelante Andalucía tras el acuerdo para un gobierno de coalición en España entre el PSOE y Unidas Podemos, asegura que su partido no tiene "ningún problema" en llegar a acuerdos "en todo lo que sea posible", y recuerda que el reciente debate monográfico sobre la situación de la sanidad fue una iniciativa conjunta de ambos.



No obstante, advierte de que van a estar en posiciones "antagónicas" en asuntos planteados por Adelante Andalucía como la reprobación de los gobiernos socialistas: "Eso ha sido una ocurrencia de Teresa Rodríguez por su oposición al pacto en España, una ocurrencia suya más que del conjunto del grupo de Adelante, y nos parece inaceptable".