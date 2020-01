Rufián advierte a Sánchez: Sin mesa de diálogo no habrá legislatura

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, de que si no cumple con la creación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat pactada en el acuerdo para su investidura tampoco habrá legislatura.



En su intervención en la sesión de investidura, ha puesto esta condición para hacer que "el PSOE cumpla" y, tras puntualizar que será "muy claro al respecto", ha repetido hasta tres veces que "si no hay mesa, no hay legislatura".



Rufián ha recordado que ERC ya ha hecho "antes" esto, que supondría dar por roto el acuerdo para la investidura, y ha insistido en que "puede volver a hacerlo" porque si la creación de esta mesa no se cumple "no se estará estafando a un partido, sino al pueblo de Cataluña".



En su intervención en el debate, el portavoz de ERC se ha vanagloriado además de que el acuerdo de investidura es en realidad el cumplimiento de un compromiso electoral: "Dijimos que sentaríamos al Gobierno de España en una mesa de diálogo y lo hemos hecho".



"Lo que no ha unido el afecto lo ha unido el espanto", ha asegurado en referencia al acuerdo alcanzando con el PSOE a cambio de su abstención en la votación.



Así, señalando con su brazo extendido a los escaños de la derecha y mirando a la bancada del PSOE, Rufián ha aconsejado "que nadie olvide que a este monstruo también le han alimentado en alguna ocasión ustedes y vinimos a avisarle que de que vendrían a devorarles".



Para el dirigente de ERC el acuerdo alcanzado con el PSOE "no es ni más ni menos que el instrumento de trabajo de los partidos ganadores de las elecciones en Cataluña y España" que pone de manifiesto que "ni se puede implementar una república con el 50 por ciento en contra, ni se pueden imponer una autonomía con el 50 por ciento en contra".



Rufián ha explicado que los independentistas no le piden a nadie "ni al fascismo, que deje de ser quien es; simplemente pedimos lo mismo para nosotros, ni nosotros vamos a desaparecer, ni muchísima gente en Cataluña tampoco".



"Estamos obligados a dialogar y a hacer política", ha subrayado.



Según ERC, la crisis generada entre el Estado y Cataluña ha sido consecuencia de que "el Estado y según qué instituciones han sido fagocitadas por la extrema derecha" creando así una crisis que se debía haber evitado con diálogo y política.



Para ilustrar su argumento, Rufián ha recordado la fábula de Samaniego sobre el gato y los ratones que no se atreven a ponerle un cascabel. En su versión, PP y Vox son el gato y el PSOE, los independentistas y demás partidos que apoyan la investidura son los ratones y el acuerdo alcanzado es el cascabel.



"La única pregunta es ¿quiénes son sus amos?", ha inquirido a los diputados de PP y Vox.



"Somos republicanos, independentistas y catalanes, pero ante todo y sobre todo demócratas y jamás favoreceremos un gobierno de la extrema derecha y de una derecha cada vez más extrema", ha subrayado.



En cuanto al acuerdo alcanzado con PSOE, Rufián ha señalado que es un acuerdo "muy claro, con cuatro pilares, bases claras que aglutinan el sentir de hasta el 80 por ciento de la población de Cataluña" y que la única duda es "¿cómo hacer para que ustedes cumplan?".



Ha sido entonces cuando le ha recordado a Sánchez que ya en otra ocasión ERC tumbó una legislatura al rechazar los Presupuestos Generales del Estado: "ERC ya lo ha hecho antes, solamente hay que hacer memoria" y recordar que "si esta vez el pueblo de Cataluña vuelve a ser estafado, si esta mesa no se cumple, si este acuerdo no se cumple, no se estará estafando a un partido, se estará estafando al pueblo. Otra vez, una vez más".