Abascal: Sánchez es un estafador capaz de cualquier cosa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este sábado al candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, de ser un "fraude, un mentiroso, un estafador y un personaje sin escrúpulos" que "sometiendo a las instituciones democráticas, es capaz de cualquier cosa con tal de permanecer en La Moncloa".



"Hemos oído a un charlatán cuyas palabras tienen el mismo valor que las de un actor profesional", ha dicho Abascal en su primera intervención en el debate de investidura, en la que ha recordado varias frases de Sánchez en las que aseguró que no permitiría un gobierno que dependiera de ERC.



El líder de Vox ha vuelto a pedir la detención del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por "rebeldía" y "desobediencia", pero ha lamentado que "en España no hay ley por necesidades de la investidura del señor Sánchez".



Ha reafirmado además su negativa a apoyar al candidato socialista en una investidura que ha calificado de "clandestina", "traición navideña" y "emboscada a la Constitución".



"A algunos ya no nos extraña. En el señor Sánchez todo es fraude desde su tesis hasta el discurso que ha interpretado hoy, que es una estafa a los votantes", ha recalcado Abascal, que se ha referido a Sánchez como el "testaferro" de los populistas y separatistas en La Moncloa.