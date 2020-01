Jiménez-Becerril recrimina a Sánchez a gritos su negociación con Bildu

La diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana de una víctima de ETA, ha recriminado este sábado a gritos desde su escaño del Congreso al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la negociación que abrió con EH Bildu para lograr que la coalición abertzale se abstuviera en su investidura.

Durante el debate de investidura, la hermana de Alberto Jiménez- Beceril, concejal del PP en Sevilla asesinado por ETA junto a su esposa en 1998, se ha puesto en pie para mostrar su indignación ante unas palabras pronunciadas por el líder de los socialistas en su réplica al presidente del PP, Pablo Casado.

En concreto, Jiménez Becerril se ha mostrado visiblemente airada cuando Sánchez ha criticado la "deslealtad" que, a su juicio, ha mostrado en el PP en materia antiterrorista siempre que ha estado en la oposición, y ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro del Interior, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, como artífices del fin de ETA.

"No he tenido más remedio que levantarme de mi escaño para decirle a Sánchez, que había tenido la desfachatez de decir que Zapatero había acabado con ETA, que ETA no está acabada, que sus herederos, están sentados en el Congreso y que él, ha pactado con ellos para lograr su investidura", ha escrito después la propia Jiménez Becerril en un tuit, recogido por Europa Press.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha terciado para pedir silencio a la diputada y a la bancada 'popular', que se ha puesto en pie para aplaudir el gesto de su compañera.